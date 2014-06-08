دریاخواری معضل شده است/ هفت چالش مهم زیست محیطی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مهردادی صبح یکشنبه به مناسبت هفته محیط زیست در نشست سالن اجتماعات این اداره کل، با بیان اینکه اگر به مسائل تخصصی توجه نکنیم دچار چالش می شویم ، اظهار کرد : آلاینده های دیگر سنتی نیستند و دیگر سیستم های گذشته پاسخگو نیست .

وی با بیان اینکه محیط زیست با توانمندی هایی که دارد محیط ایست نیست ، گفت : برخی با بیان اینکه محیط زیست مخالف پیشرفت و توسعه می باشد می خواهند به اهداف خود و استفاده بی رویه از منابع طبیعی دست پیدا کنند.

مدیرکل محیط زیست استان مازندران با طرح سوالی مبنی بر اینکه جایگاه شرکت صنعتی تولیدی ما کجاست ؟ بیان داشت : صنایعی که روزی تمدن استان بودند امروز بسته شدند آیا محیط زیست باعث تعطیلی این واحد های صنعتی شده است ؟.

مهردادی در ادامه با بیان اینکه به عنوان یک مازندرانی هنوز نتوانسته ام به این مسئله پی ببرم که استان ، استانی گردشگری ، خدماتی ، صنعتی یا کشاورزی است ، تاکید کرد: ما نمی توانیم در چهار حوزه ورود پیدا کرده و مشکل زیست محیطی نداشته باشیم و باید نگاهمان را نسبت به این مسئله تغییر دهیم.

وی با بیان اینکه تکنولوژی می تواند مشکلات زیست محیطی را ایجاد و برطرف کند ، متذکر شد : آلاینده هایی در دنیا وجود دارند که مقدار مقدار آلودگی آن 70 هزار که با تکنولوژی به 200 می رسد متاسفانه ما کمتر به این مسئله توجه کرده ایم.

مدیرکل محیط زیست استان مازندران افزود : برخی شعار حل مسئله زیست محیطی می دهند ولی به آن توجه محدودی دارند.

نبود مدیریت یکچارچه مشکل اصلی بحث زباله است

وی در ادامه مشکل اساسی در بحث زباله را عدم مدیریت یکپارچه دانست و تاکید کرد : مشکل استان مازندران در حوزه پسماند نداشتن سازمان بازیافت است که بتواند یک سویه در این راستا قدمهای اساسی بردارد .

مدیرکل محیط زیست استان مازندران با بیان اینکه دستگاههای مختلف همچون شهرداری ، سازمان بازیافت ، همیاری ها و دهیاری ها متولی جمع آوری زباله هستند ، ابراز داشت : بدلیل عدم مدیریت یکپارچه اعتبارات بین دستگاهها تقسیم می شود.

مهردادی برنامه اصلی سازمان محیط زیست را حمایت و همکاری با سازمانهای مردم نهاد دانست و افزود : برای انسجام تشکل های زیست محیطی مکانی در اختیار این تشکل ها قرار گرفته است.

وی با تاکید بر همکاری سازمانهای مردم نهاد، گفت : طی چند ماه اخیر 8 همایش زیست محیطی در استان برگزار شد.

هفت چالش مهم زیست محیطی

مدیرکل محیط زیست استان مازندران خشکیدگی گونه های زاگرس ، هجوم آفات به جنگل های شمال ، روزگار ناخوشایند حیات وحش ، ریزگزردها ، خشک سالی تالابها ، کم آبی و آلودگی دریا را هفت چالش اصلی زیست محیطی کشور دانست.

مهردادی حفاظت از محیط زیست را پیشگیری دانست و تاکید کرد : با احداث کارخانه زباله سوز مشکل زباله استان حل نمی شود و باید همه جانبه به این مسئله ورود پیدا کنیم.

وی با اشاره به مشکل پسماند در منطقه کیاسر، اولویت اصلی منطقه کیاسر را مسئله شیرابه برشمرد و تاکید کرد : بدلیل شیب پایین منطقه شیرابه هنوز به سفره های زیر زمینی نفوذ پیدا نکرده ولی در دراز مدت این نگرانی وجود دارد.

مدیرکل محیط زیست استان مازندران در ادامه با اشاره به منطقه میانکاله ، خاطر نشان کرد : این منطقه بدلیل گونه های مختلف جانوری از اهمیت خاصی برخوردر است.

واگذاری میانکاله به گلستان کذب است

مهردادی به ساخت و ساز در منطقه میانکاله اشاره کرد و گفت : متاسفانه اراضی این منطقه به صورت غیر قانونی به فروش گذاشته شده بود که آن را از دست متصرفان خارج کردیم.

وی یکی از برنامه های اصلی سازمان محیط زیست را بحث گردشگری در میانکاله دانست و تاکید کرد : مردم باید براساس شرایط زیست محیطی از جاذبه های گردشگری استفاده کنند.

مدیرکل محیط زیست استان مازندران واگذاری بخشی از میانکاله را به استان گلستان تکذیب کرد و گفت : اگر این مسئله صورت بگیرد از مدیریت یکپارچه خارج شده است.

مهردادی در ادامه با بیان اینکه رنکینگ ایران در زمینه زیست محیطی طی سالهای اخیر از 61 به حدود 123 رسیده است ، گفت : این نشاندهنده مشکل در زمینه زیست محیطی است .