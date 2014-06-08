امام جمعه بندرگز از اظهارات کرباسچی در گرگان انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی محمدی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران استان، با انتقاد از برگزاری برخی سخنرانی ها در استان گفت: عده ای در سال 88 به رای ملت دهن کجی کردند، رای ملت را نپذیرفتند، فتنه ایجاد کردند و ادعای آنها هم این بود که خط امامی هستند اما غافل بودند که امام محوریتش مردم بود و همیشه از این مردم تعریف و تمجید می کرد.

وی افزود: امام مردم زمان ما را از مردم صدر اسلام و زمان پیغمبر و از اصحاب حسین بن علی برتر و بالاتر می دانستند ، هیچ وقت به مردم بی احترامی و بی اعتمادی نکردند بلکه خود را خادم مردم می دانستند.

وی در ادامه انتقادات خود به اظهارات کرباسچی در سخنرانی گرگان وی اشاره کرد و گفت: اما نمی دانم چرا سخنران هفته قبل اصلاح طلبان استان گلستان در سخنان خودش نسبت به مردم یک اهانت عجیب و بی ادبانه ای داشت و مردم ایران را به خاطر ثبت نام برای گرفتن یارانه دروغگو خواند.

حجت اسلام محمدی بیان کرد: این سخنران در ادامه گفت که "باید این مردم تربیت بشوند" اولا اگر شما ادعا می کنید مردم دروغ گفتند ببینید شما چه دروغ هایی به مردم گفتید! شمایی که در انتخابات 88 دروغ بزرگ تقلب را سر دادید و کشور را به آشوب کشیدید نه تنها به کشور ما دروغ گفتید بلکه به دنیا دروغ گفتید.

وی ادامه داد: شمایی که در ستاد انتخاباتی آقای کروبی بودید، به آقای کربی و مردم ستاد انتخاباتیش گفتید رای من آقای کروبی است اما وقتی سر صندوق رفتید به آقای میرحسین موسوی رای دادید و به مردم و آقای کربی دروغ گفتید.

وی اظهار کرد: شمایی که امروز دم از راستگویی می زنید که می خواهید راستگویی را در کشور گسترش بدهید و می گویید مردم باید تربیت شوند ، شما باید تربیت بشوید که به مردم دروغ گفتید و رای مردم را بر نتافتید و آن فتنه بزرگ را ایجاد کردید.

امام جمعه بندرگز تصریح کرد: باید ببینید بزرگان ما چه کردند که ادعا می کنید مردم دروغگو هستند، ببینید دولت مردان ما با این مردم چه برخوردی کردند که بازخوردش این سخن شما باشد ، مردم باید تربیت شوند یا شمایی که دادگاه فساد مالی شهرداری تهران شما از ذهن این مردم پاک نخواهد شد.

وی گفت: به مردم بی احترامی نکنید ، به مردم توهین نکنید، این مردم ولی نعمت ما هستند به قول امام و رهبری محوریت این انقلاب این مردم اند .