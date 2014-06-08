به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم در هجدهمين روز از بازار نقل و انتقالات بازی‌های پیش فصل چهاردهمين دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور هفتمين خرید جدید خود را انجام داد و یک بازیکن جوان دیگر به خدمت گرفت.

صبایی‌ها برای جذب هفتمين مهره جدید خود برای حضور موفق در دوره چهاردهم ادوار مختلف رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور زیاد به زحمت نیافتادند و با نظر عبدالصمد مرفاوي سرمربی خود، بازیکن سابق تيم راه آهن كه به واسطه سپري كردن دوران خدمت مقدس سربازي عضو تیم فوتبال فجر سپاسي شيراز بود را براي مدت سه فصل به خدمت گرفت.

این بازیکن عباس بختياري از چهره‌های جوان و آینده‌دار فوتبال کشورمان است که توانايي و استعداد خود را در مدت حضور در تیم فوتبال فجر سپاسي شيراز نشان داد و براي همين منظور مورد توجه عبدالصمد مرفاوي سرمربي صباي قم قرار گرفت تا براي حضور در چهاردهمين دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به عضويت نماينده فوتبال استان قم در بيايد.

عباس بختياري از بازیکنانی است که زیر 23 سال سن دارد و با توجه به پیوستن به تیم فوتبال صبای قم برای حضور در چهاردهمين دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، یکی از سهمیه‌های زیر 23 سال صبا به شمار می‌رود.

اين بازيكن چندین بار به اردوهای تیم ملی زیر 22 سال دعوت شد اما در لیست جدید نلو وینگادا سرمربي تيم ملي فوتبال رده سني اميد زير 22 سال كشورمان قرار ندارد در حالي حضور وي در صباي قم قطعي شد كه پیش از بختیاری که از فجر به صبا آمد، جلال الدین علی محمدی نیز از این تیم شیرازی با تیم قم به توافق رسیده بود.

عباس بختياري چهارمین خرید از سهميه زیر 23 سال تيم صبا و هفتمین بازیکنی است که در این فصل به تيم فوتبال صبای قم پیوسته است و كادر فني صبا اميدوارند كه بازی‌های خوبي از عباس بختياري در كنار مهرداد طهماسبي و ميلاد فراهاني دو دروازه‌بان ديگر صباي قم شاهد باشند.

این بازیکن جوان و آینده‌دار بعد از ميلاد فراهاني دومین بازیکنی است که با نظر سرمربی باتجربه و کاردان تیم فوتبال صبای قم به عنوان دروازه‌بان در تيم صباي قم جذب شده و برای حضور در چهاردهمين دوره بازی‌های لیگ برتر فوتبال با صباي قم سه ساله قرارداد بسته است.

مسئولان باشگاه فرهنگي ورزشي صبای قم با توجه به توانایی‌هایی که این دروازه‌بان دارد با وی برای مدت سه فصل قرارداد بسته‌اند تا بتوانند با سرمایه‌گذاری بر روی این بازیکن از نبوغ وی در فصول آینده لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور نیز بهره ببرند.

