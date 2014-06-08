مصطفی تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات اذان تحت عنوان "عطر اذان در بهار قرآن" همزمان با 19 تیرماه در سطح دانشجویان دانشگاه‌های این استان به میزبانی موسسه آموزش عالی خاوران مشهد برگزار می‌شود.

وی با اعلام اینکه سال گذشته این مسابقات در سطح دانشگاه های مشهد اجرایی شد، افزود: سال جاری به صورت استانی این مسابقات برگزار می شود.

دبیر اجرایی مسابقات اذان تصریح کرد: فراخوان شرکت در این مسابقات از اول خردادماه اعلام شده و دانشجویان می توانند ثبت نام کرده و در مسابقه "عطر اذان در بهار قرآن" شرکت کنند.

وی از اجرای کارگاه آموزشی ویژه معاونین و مدیران فرهنگی، دانشجویی و ائمه جمعه خبر داد و افزود: در حاشیه این مسابقات کارگاه هایی با موضوعات؛ "راهکارهای ارتقاء و بهبود وضعیت نظام در دانشگاه ها و شیوه های جذب و تشویق جوانان، اقامه نماز به ویژه نماز جماعت، آسیب شناسی وضعیت فعلی اقامه نماز، نقش و تاثیر امام جماعت، فضای نماز خانه و مسجد و پخش اذان در ترویج اقامه نماز در دانشگاه ها،" برگزار می شود.

وی یادآور شد: همچنین در حاشیه برگزاری مسابقات اذان؛ مسابقه ترجمه نماز و اذان، تصحیح قرائت نماز، احکام نماز و اذان و خاطرات موذنان برگزار می شود.

مسابقات اذان تحت عنوان "عطر اذان در بهار قرآن" همزمان با 19 تیرماه در رشته قرائت اذان و با حضور قاریان برجسته و کشوری در خراسان رضوی برگزار می شود.