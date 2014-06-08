درگیری شدید نیروهای عراقی و داعش در موصل/سیطره تروریستها بر 4 منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، یک منبع امنیتی در فرماندهی عملیات استان نینوا اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق هم اکنون در حال درگیری شدید با گروه تروریستی داعش در شهر موصل هستند.

این درگیری در چندین مناطق موصل وجود دارد و گفته می شود این گروه تروریستی به طور کامل بر 4 منطقه سیطره پیدا کرده است.

نیروهای امنیتی و ارتش عراق از اواخر دسامبر 2013 تاکنون با هدف پاکسازی استان الانبار از گروه های تروریستی همچون القاعده و داعش حملات گسترده ای را در شهرهای مختلف این استان آغاز کرده اند. پاکسازی این شهرها از تروریستها همچنان ادامه دارد. تروریستهای تکفیری روز پنجشنبه 15 خرداد با یورش به شهر سامراء درصدد اشغال مرقد مطهر امامین عسکریین(ع) بودند که با دخالت به موقع نیروهای امنیتی شکست خورده و با تحمل تلفات سنگین به مناطق دیگر گریختند.