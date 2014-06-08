به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف امروز در حاشیه نمایشگاه بین المللی بانک، بیمه و بورس از احتمال ورود چک پول های 100 هزار تومانی به بازار از روز جاری و در نهایت فردا خبر داد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد آثار هدفمندی یارانه ها گفت: آمارهای تورمی در اردیبهشت نشان می دهد که آثار هدفمندی یارانه ها مدیریت شده است و اثرات تورمی آن تقسیم شده و به نظر نمی رسد که اثر خاصی را بر اقتصاد کشور گذاشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شاخص قیمت تولیدکننده در این مدت روند صعودی نداشته و پیش بینی می شود که افزایشی بر روی نرخ تورم نداشته باشد.

سیف در پاسخ به این سئوال که آیا قسط ششم منابع ایران که در طی مذاکرات ژنو آزادسازی شده به حساب بانک مرکزی واریز شده است، گفت: این پول در شرف انتقال و اقساط آن 500 میلیون دلار است.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود با پول هایی که از این حیث آزاد سازی می شود فقط کالاهای غیر تحریمی می توان خریداری کرد، گفت: خیر چنین نیست و خرید هر کالایی آزاد است و این بستگی به اراده ما دارد؛ حتی بخشی از آن برای تامین اسکناس مورد نیاز برای بازار داخلی استفاده می شود.