ساختار صنعت در مازندران هزینه بر است/ متوسط سطح شهرکها پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، علي احساني پیش از ظهر یکشنبه در نشست بمنظور آگاهي از اقدامات انجام شده و اهم برنامه عملياتي شهركهاي صنعتي استان، پایین بودن تلکنولوژی و فناوری را دلیل هزینه بر بودن صنعت در استان بیان کرد.

وی با تاکید بر اینکه صنعت باید به سمت فن آور بودن و تکنولوژی مدرین و نوین پیش رود، بیان داشت: باید ارزش كيفي توليدات آن قابل رقابت با واحدهاي توليدي و صنعتي ساير استانها باشد.

وی تاکید کرد: با بكارگيري جوانان متخصص در صنعت، مشكلات اين قشر فعال در ثبات اشتغال ، مسكن و ازدواج حل خواهد شد.



احسانی، تصریح کرد: توسعه روزافزون تكنولوژي و توجه به سرمايه گذاري بخش خصوصي مي تواند بعنوان راهكاري مناسب براي رفع بخش اعظمي از مشكلات توسعه اي استان عمل کند.



وي بيان داشت : بايد نسبت به تأمين و تجهيز منابع مالي ، بررسيهاي كارشناسي انجام شود تا با توجه به آسيب پذيري استان ، دچار مشكل در اين زمينه نشده و ايجاد منابع نماييم.



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران نیز با اینکه،درحال حاضر 27 شهرک با وسعت هزار و 724 هکتار و 12 ناحیه صنعتی با مساحت 185 هکتار در استان فعال است گفت: متوسط مساحت شهرکها و نواحی صنعتی کمتر از 50 هکتار بوده که پائین ترین میزان در سطح کشور است.

سید مصطفی موسوی اظهار داشت: بطور کلی دو هزار و 349 واحد در شهرکها و نواحي صنعتي مستقر یا درحال استقرار هستند که از این تعداد دو هزار و 78 واحد مربوط به شهرکهای صنعتی و 271 واحد مربوط به نواحی صنعتی استان هستند.



موسوی افزود: از تعداد دو هزار و 349 واحد مستقر در شهركها و نواحي صنعتي ، شهرك صنعتی امامزاده عبدالله آمل با 238 واحد ، بشل سوادكوه با 204 واحد ، مصطفی خمینی ساري با 197 واحد ، تشبندان محمودآباد با 169 واحد و بندپي بابل با 148 واحد ، رتبه هاي اول تا پنجم استقرار واحدهای تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی را داراست.

وی بیان داشت : مهمترين استراتژي شرکت ، توسعه شهركهاي مزيت دار و داراي استقبال سرمايه گذاري است که شناسائي اراضي كم بازده استان بمنظور استفاده بهينه و حداكثري از ظرفيتهاي جغرافيايي مازندران و بهره مندی مطلوب از منابع مالي و تسهيلات تخصيصي بخش دولتي و استفاده حداکثری از زمین با توجه به موقعیت استان ، در دستور کار قرار دارد.