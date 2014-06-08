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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۱۸

توسط بهزیستی انجام شد؛

صدور مجوز فعالیت 88 مرکز مشاوره بنیاد شهید

صدور مجوز فعالیت 88 مرکز مشاوره بنیاد شهید

رئیس مرکز توسعه و پیشگیری سازمان بهزیستی از صدور مجوز فعالیت برای مرکز مشاوره بنیاد شهید خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بهزیستی مسئول اصلی صدور مجوز برای تاسیس و راه اندازی مراکز مشاوره است در همین راستا 88 مرکز مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران مجوز قانونی و فعالیت دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضازاده روز یکشنبه در مراسم اعطای مجوز مراکز مشاوره در سازمان بهزیستی گفت: سازمان بهزیستی دارای بزرگترین مرکز مشاوره و سلامت روان است که در بخشهای مختلفی از جمله تلفنی، حضوری و سایت به مردم مشاوره و خدمات ارائه می کند.

وی تاکید کرد: ارائه مشاوره به متقاضیان در سه سطح محلی و خانواده، مشاوره حضوری و تخصصی ارائه می شود که در سطح سوم که همان مشاوره تخصصی است در موارد خاص از جمله طلاق به متقاضیان مشاوره می دهد.

به گفته رضازاده، 1200 مرکز مشاوره در سطح کشور زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت می کنند که 120 مرکز آن مراکز مشاوره تخصصی هستند.

کد مطلب 2306782

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