به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن عرفانی ظهر يكشنبه در نشست خبري در ساختمان پليس فتاي خراسان رضوي در پاسخ به مهر اظهار كرد: بيشترين جرائم فضاي مجازي در خراسان رضوي مربوط به جرائم مالي است.
وي همچنين در خصوص فراگيري فريب خوردگان در گروه و رده سني در فضاي مجازي به مهر پاسخ داد: متاسفانه 60 درصد از فريب خوردگان را بانوان تشكيل مي دهند و جوانان 18 تا 25 ساله بيشترين فريب خوردگانند و در شبكه هاي تحت موبايل بيشترين پرونده ها مربوط به هتك حيثيت است.
وي گفت: در بحث کلاهبرداری های پیامکی کاهش چشمگیری داشته ایم و هوشیاری مردم در اين زمينه سبب ناکامي کلاهبرداران شده است.
سرهنگ عرفاني عنوان كرد: ترفند جدید کلاهبرداران "جشنواره بهاری" است و به تمام خطوط تلفن همراه پیامک ارسال میکنند که شما برنده جایزه شده اید و بعد با به دست آوردن رمز دوم مبادرت به خالي كردن حساب قرباني ميکنند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی تاكيد كرد: چند نفر در این رابطه دستگیر شدهاند و البته رمز دوم از حساس ترين و محرمانهترين واژهها براي مردم است و بايد مردم در نگهداری رمز دوم بسیار دقت کنند و هوشیار باشند.
رشد فالگيري در فضاي مجازي
وي گفت: فالگيري در فضاي مجازي رشد چشمگيري دارد و در این رابطه پروندهای داشتیم که خانمی با مراجعه به پلیس فتا اعلام كرد كه با پرداخت هر جلسه 20 هزار تومان فردي براي او فال ميگرفته و سرانجام اين فالگيري ها نيز منجر به جدايي او از همسرش شده است.
سرهنگ عرفاني از دستگيري اين زن فالگير در فضاي مجازي خبرداد و در ادامه بيان كرد: این کلاهبردار تاکنون ۱۰۰ قربانی داشته و در چندین مورد نیز باعث طلاق و جدايي در خانوادهها شده است.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: خانوادهها به هیچ عنوان به فالگیرها اطمینان نکنند و مرتب برای راهنمایی با پلیس فتا در تماس باشند؛ زیرا کسی از طریق فالگیري به نتیجه نمي رسد.
پول دادن به فرد اخاذ هیچ مشکلی را حل نمیکند
سرهنگ عرفانی گفت: در چند روز گذشته پروندهای داشتیم که دختری و پسری با یکدیگر رابطه دوستی برقرار میکنند و پسر با عکسها و فیلمهايي كه با غفلت از او تهيه كرده بود از او ۵۰۰ هزار تومان اخاذي كرد تا تصاویرش را در فضای مجازی منتشر نکند اما پدر دختر با هشياري به پلیس فتا مراجعه و فرد اخاذ دستگیر شد.
وی تاكيد كرد: پول دادن به فرد اخاذ هیچ مشکلی را حل نمیکند و در این موارد بهترین راه حل مراجعه به پلیس فتا است و پرداختن پول فرد اخاذ را حریصتر میكند.
رئيس پلیس فتا خراسان رضوی تاكيد كرد: بحث قمار و شرطبندی در فضای مجازی نيز از مواردي است كه ضمن اينكه حرام است به خانوادهها نيز آسیب رسان است.
از فروشگاههاي مجازي خريد نكنيد
وي در مورد خريد از فروشگاههاي مجازي نيز هشدار داد و گفت: مردم نبايد به این فروشگاهها اعتماد کنند و فروشگاه هایی را قابل اعتماد بدانند كه نماد الکترونیک را اين سايت هاي فروشگاهي داشته باشند و خريداران محصولات اين سايتها نيز با كليك روي اين نماد نام فروشنده و اطلاعاتي را از او را دريافت ميكنند.
وي از كلاهبرداري شخصي براي خريد و فروش موبايل از طريق همين فروشگاهها در مشهد خبر داد و گفت: اين فرد دستگير شده و تا كنون 30 موبايل را از همين طريق خريداري كرده است.
سرهنگ عرفانی همچنين خرید و فروش vpn را غیر مجاز دانست و تاكيد كرد: استفاده از vpn منع قانونی ندارد اما استفاده کنندگان هوشیار باشند که ایمیلهای فروش وی پی ان را باز نکنند.
وي توضيح داد: با باز كردن این ایمیل های ناشناس نرم افزارهایی از اين طريق روي سيستم شما نصب مي شود و اطلاعات شما را هک می کنند.
برای عملیات بانكي از صفحه کلید مجازی استفاده كنيد
سرهنگ عرفاني همچنين از مردم خواست تا در خصوص انجام عمليات بانكي دقت كنند و برای انجام عملیاتهاي بانكي از صفحه کلید مجازی استفاده كنند به اين دليل که هكرها در صورت استفاده از صفحه کلید واقعی به راحتی رمز دوم فرد را هك مي كنند.
وي در عمليات بانكي سه نكته را مورد تاكيد قرار داد و گفت: از صفحه كليد مجازي استفاده كنيد، از درگاه بانك اطمينان حاصل كنيد و در صورت دريافت ايميل ناشناس آن را باز نكنيم.
همچنين مراجعه به سايت هاي همسريابي از موارد ديگري بود كه سرهنگ عرفاني بر آن تاكيد كرد و گفت: سایتهای همسریابی هشداری برای خانوادهها محسوب ميشود و اغلب ازدواج ها از اين طريق شكست مي خورد.
رئيس پلیس فتا خراسان رضوي دغدغه آيتالله علم الهدي را در خصوص استفاده از فيس بوك درست دانست و گفت: بيشترين آسيبهاي اجتماعي در استفاده نا آگاهانه از اين شبكهها شكل مي گيرد و متاسفانه اين شبكه هاي اجتماعي كانون خانواده ها را متزلزل كرده است.
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