به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف گفت: از 12 سال گذشته بازدهی بورس طی 7 سال بیش از نرخ تورم بود و تنها در پنج سال کمتر از آن بوده است. رئیس کل بانک مرکزی در هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه اظهارداشت: بیشترین تغییرات شاخص در قیمت در سال 82 با 138 درصد و در سال 92 با 108 درصد بوده اما بازده اسمی بورس در سال های 84 و 85 منفی بوده است.

به گفته وی، کمترین بازدهی بورس در سال 84 با منفی 12.7 درصد بوده است. سیف با انتقاد از کمبود تامین مالی شرکت ها از بازار سرمایه کشور افزود: باید نقش بازار سرمایه در تامین مالی شرکت ها پُررنگ تر شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مجموعه ای از عوامل باعث شد تا سهم بازار پول در اقتصاد کشور افزایش یابد گفت: توزیع نامتوازن و مالکیت نسبی دولتی بر بخش بانکی در سال های گذشته باعث شد تا شرکت های دولتی تمایل بیشتری به تامین منابع بر بازار پول داشته باشند و به سمت بازار سرمایه گرایش نیابند، این در حالی است که نکته بهینه در بخش های اقتصادی، واگذاری بلندمدت به بازار سرمایه و حل مشکل تامین مالی از طریق بازار پول است.

سیف تصریح کرد: متوسط سهم شبکه بانکی از کل دارایی های اقتصادی کشور 32.8 درصد و این در حالی است که نظام بانکی کشور نیازمند نظام سازی های مناسب است. اعمال اشکال مختلف سرکوب مالی و اتکا به منابع بانکی تنها به رشد اقتصادی انجامیده و باعث بروز بی انضباطی مالی و رشد تورم در اقتصاد کشور شده است.

وی افزود: میزان تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال 92 حدود 236 هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که رشد ناخالص داخلی در این سال تجربه چندانی را تجربه نکرد که این نشانگر وجود تنگناهای جدی در تولید است. سهم بخش های بازرگانی، خدمات و صادرات از کل تسهیلات 48.5 درصد و بخش صنعت 29.9 درصد، بخش مسکن و ساختمان 12.2 درصد و کشاورزی 9.4 درصد بوده است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، همچنین 54 درصد از کل تسهیلات نظام بانکی با هدف سرمایه در گردش به بخش صنعت پرداخت شده است. وی با اشاره به مشکل مطالبات غیرجاری در نظام بانکی و مشکلات ساختاری در این نظام، اظهارداشت: هرچند باید نسبت مطالبات غیرجاری حدود 5 درصد باشد اما این نسبت هم اکنون 15 درصد است.

وی ادامه داد: ارزش جاری بورس طی سال 81 یازده هزار و 88 میلیارد تومان بوده که با رشد 33 درصدی در سال 92 به 386 هزار میلیارد تومان رسیده است.