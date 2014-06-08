جاذبه های خراسان جنوبی نیازمند توجه ویژه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبری پیش از ظهر یکشنبه در کارگاه تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی اظهار داشت: امروزه آبگرم معدنی هلال فرودس به عنوان یکی از مهمترین جاذبههای طبیعی و قطب گردشگری سلامت و آب درمانی شرق کشور است.
وی با بیان اینکه همچنین این آبگرم بزرگترین مجتمع اقامتی خراسان جنوبی محسوب میشود، تصریح کرد: این مجتمع بیش از 200 سال قدمت دارد و هلال احمر فردوس از سال 45 تولیت آن را عهدهدار شده است.
مدیرعامل مجتمع آبدرمانی هلال فردوس با اشاره به اینکه آبگرم معدنی هلال فردوس در کیلومتر 20 جاده اصلی فردوس به مشهد واقع شده، افزود: این مجتمع در حال حاضر دارای امکاناتی از جمله دو استخر آبدرمانی(زنانه و مردانه)، وانهای خصوصی و سوئیتهای اقامتی با تمام امکانات است.
اکبری وجود 210 تخت اقامتی، اتاقهای ارزان قیمت، رستوران، فروشگاه، شهربازی، فضاهای ورزشی و تفریحی، دو باب آشپزخانه مرکزی و سرویسهای بهداشتی و حمام(زنانه و مردانه)را از جمله امکانات دیگر این مجتمع بیان کرد.
وی با بیان اینکه این مجتمع دارای امکانات مناسبی برای برگزاری اردوهای دانشآموزی و تفریحی و همچنین برگزاری دورههای آموزشی و جلسات استانی ادرات و نهادها است، یادآور شد: با راهاندازی نخستین اردوگاه و کمپ گردشگری هلال استان در محل این مجتمع با امکانات سالن کنفرانس 200 نفری، این مجتمع به بزرگترین مجتمع اقامتی استان تبدیل شده است.
مدیرعامل مجتمع آبدرمانی هلال فردوس، آبگرم فردوس را دارای مزایای درمانی زیادی دانست و بیان داشت: کاهش درد و رفع گرفتگی عضلات، افزایش دامنه حرکتی اندامها، بهبود دردهای ناحیه ستون فقرات و دیسک کمر و پیشگیری از ایجاد انحراف در ستون فقرات از مزایای استفاده از این آبگرم است.
اکبری اضافه کرد: همچنین با توجه به آزمایشات و تحقیقات انجام شده، آبدرمانی سبب درمان امراض جلدی و کبدی، دردهای مفصلی و عصبی، پیشگیری از رسوب سنگ در کلیه، درمان بیماریهای رماتیسمی و افزایش سوخت و ساز بافتها میشودکه همین امر سبب افزایش روز افزون مراجعین به این مجتمع شده است.
وی از مراجعه شش هزار و 400 نفر به این مجتمع آبدرمانی در روزهای 14،15 و 16 خردادماه جاری خبر داد و افزود: طی ایام تعطیلات نوروزی امسال نیز 93هزار و 200 به این مجتمع مراجعه کرده بودند.
مدیرعامل مجتمع آبدرمانی هلال فردوس ادامه داد: به طور میانگین روزانه پنج هزار نفر به این مجتمع مراجعه میکنند.
اکبری به مشکلات این مجتمع اشاره کرد و گفت: روزانه دو هزار و 73 مترمکعب آب وارد سیستم این مجتمع میشود که با توجه به جاری بودن آن در رودخانه سبب بروز مشکلاتی برای اهالی آن منطقه شده است.
اکبری با اشاره به اینکه عدم گازکشی مجتمع آب درمانی هلال فردوس از دیگر مشکلات این مجتمع است، بین داشت: عملیات و اقدامات گازرسانی از جانب میراث فرهنگی تامین شده و در حال حاضر منتظر اقدامات شرکت گاز هستیم.
وی از راهاندازی سایت اینترنتی آبگرم فردوس به عنوان نخستین سایت گردشگری استان خبر داد و افزود: این سایت در حال حاضر به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده که دو هفته آینده به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز میکند.
مدیرعامل مجتمع آبدرمانی هلال فردوس خواستار توجه بیشتر و جدیتر به جاذبههای خاص گردشگری استان شد و اظهار کرد: جاذبههای خاص استان از قبیل آبگرم لوت و آبگرم فردوس و ... نیازمند توجه ویژه مسئولان است.
اکبری با اشاره به اینکه بیش از 60 درصد مسافران و گردشگران استان از مسیر فردوس عبور میکنند، بیان داشت: پیشنهاد میشود کارگروههای تخصصی میراث فرهنگی در شهرستانها فعالتر شده تا به ارائه پیشنهادات و مشکلات شهرستان مربوطه بیشتر پرداخته شود.
