کرمانشاه دومین روز آلوده خود را تجربه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دومین روزی است که کرمانشاه به صورت متوالی آلودگی و وضعیت هشدار را تجربه می کند.

پدیده گرد و غبار از اولین ساعات بامداد شنبه ( روز گذشته) بر آسمان استان کرمانشاه سیطره یافته است و کماکان این وضعیت هشدار در این منطقه ثابت مانده است.

کارشناس ایستگاه های سنجش آلودگی هوای محیط زیست استان کرمانشاه در این باره به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه امروز دومین روز متولی است که کرمانشاه هوایی آلوده و در وضعیت هشدار را تجربه می کند.

سعید ذزفولی نژاد اظهار داشت: در حال حاضر شاهد غلظت ذرات معلق در آسمان کرمانشاه هستیم که آمارهای به دست آمده از مراکز سنجش این اداره کل نشان می دهد که در حال حاضر غلظت این ذرات در هوای کرمانشاه 204 میکروگرم بر مترمکعب است.

وی با اشاره به اینکه ظرف این دو روز روند غلظت ذرات معلق در هوای کرمانشاه، سیر صعودی داشته است، گفت: امیدواریم که این وضعیت و هوای آلوده به زودی از آسمان و هوای استان کرمانشاه خارج شود و شاهد روزهای معمولی و نرمال برای این منطقه باشیم.

در سالجاری این چهارمین روز آلوده و در وضعیت هشدار کرمانشاه است.

از چند سال گذشته تا کنون آسمان کرمانشاه در فصول گرم سال بیشتر وضعیتی غبارآلود داشته است که این امر باعث به وجود آمدن مشکلات جسمی برای برخی از شهروندان شده است.