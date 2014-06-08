به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز در حاشیه نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی ایران را توسعه کشور ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه در منطقه خاصی قرار گرفته ایم ضرورت دارد که ایران نسبت به کشورهای همسایه شایستگی ها و استعدادهای خود را نشان دهد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران در چشم انداز منطقه باید قدرت اقتصادی منطقه باشد، گفت: یکی از چالش های مهم دولت بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده است که از دولت، کار و اشتغال مطالبه می کنند.

وی ادامه داد: بررسی های شورای اشتغال نشان می دهد که اقتصاد ایران برای عبور از این چالش ها باید بتواند سالانه یک تا 1.5 میلیون شغل پایدار در کشور ایجاد کند.

جهانگیری افزود: زمانی که در وزارت صنعت بودم بررسی انجام شده بود که نشان می داد سالانه به یک میلیون شغل پایدار نیاز داریم. گفته می شد که این میزان شغل نیاز به رشد اقتصادی 7 درصد و سرمایه گذاری 12 درصد دارد این در حالی است که طی 7-8 سال گذشته اقتصاد کشور بزرگتر شده بنابراین شاید بتوانیم با رشد 7 درصد به این میزان شغل برسیم اما ایجاد بیش از این میزان شغل در حال حاضر مورد نیاز است.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: این در شرایطی است که اقتصاد کشور از رکود خارج نشده و آمارهای سال 91 نشان می دهد که رشد اقتصادی منفی 6.3 درصد بوده و رشد سرمایه گذاری منفی 21.9 درصد این در حالی است که باید این آمار به اعداد اعلام شده برسد.

وی با بیان اینکه در دولت در مورد این موضوعات بحث شده است، گفت: در جلسه ستاد اقتصادی با حضور رئیس جمهور و مسئولین ستادی که در مورد بورس صحبت شده بود مطرح شد که چگونه ابزارهای مختلف باید برای توسعه کشور و خروج از رکود به خدمت گرفته شود.

جهانگیری اظهار داشت: پیام دولت این است که منابع مالی زیادی برای خروج از رکود نیاز داریم و منابع مالی برای سرمایه گذاری در کشور کم است این در حالی است که طرح های مهمی نیز برای توسعه کشور در دست اجراست. همچنین در راستای اقتصاد مقاومتی برنامه هایی در حوزه صنعت، کشاورزی و ... به تصویب رساندیم و طرح های پیش نیاز توسعه که بسیار ضروری نیز هستند، باید تامین مالی شوند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح های آماده و نیمه تمام نفت، شبکه آب، راه، بنادر، صنعت، فولاد، معدن، مس، آلومینیوم و ... حجم بزرگی از طرح ها را به خود اختصاص داده اند که باید سرمایه گذاری مناسبی در آنها صورت گیرد، افزود: اینکه بار توسعه و تجهیز منابع بر دوش نظام بانکی باشد، درست نیست.

وی ادامه داد: اما در عین حال نظام بانکی در کشور به ویژه در دوران اخیر مظلوم واقع شده و شاید اتفاقاتی در این بازار بانکی رخ داده باشد اما بار مسئولیت تجهیز منابع به دوش آنهاست به طوری که 230 هزار میلیارد تومان تجهیز منابع توسط بانک ها صورت گرفته است.

جهانگیری با اشاره به اشکالات نظام بانکی در کشور گفت: اما قدرت تجهیز منابع مالی باید بیشتر شود به طوری که در سال جاری باید منابع مالی بیشتری توسط بانک ها تجهیز شود تا بتوانیم از رکود خارج شده و توسعه بیشتری به اقتصاد کشور بدهیم.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت:از بازار سرمایه با توجه به عمر حدود 50 ساله ای که دارد انتظارات جدیدی وجود دارد این در حالی است که نهادهای مورد نیاز نیز در بازار سرمایه شکل گرفته؛ بنابراین بازار سرمایه باید خود را برای تامین مالی شرکت های بزرگ تجهیز کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت الکترونیک را به معنای واقعی شکل می دهیم، اظهار داشت: این موضوع مورد تاکید رئیس جمهور و دولت است و برنامه های خود را در این راستا به وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات و معاونت فناوری رئیس جمهوری ارائه کرده ایم.