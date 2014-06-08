500 تن مصالح رودخانه ای در مازندران قاچاق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله صدرزاده رئيس انجمن معدن استان مازندران پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم انديشي معدنداران شن و ماسه مازندران خواستار اجراي كامل ماده 24 قانون معادن شد.

وی اظهار داشت: امكان كاهش نگرانيهاي معدنكاران با عملياتي شدن تبصره ماده 24 مكرر قانون معادن كه در ان قيد شده ، كميته اي براي حل و فصل مشكلات معدني هر استان به رياست استاندار، سازمان صنعت ، معدن وتجارت، سازمان نظام مهندسي معدن و تشكلهاي ذيربط تشكيل گردد قابل حصول بوده، اما متأسفانه تا كنون اين مهم پياده سازي نشده است.



وی هدف از برگزاري همايش را كاستن از دغدغه هاي بسيار اين گروه از فعالين معدني بر شمرد.



ساماندهی معادن رودخانه ای

عبدالرضا سرمستي رئيس كميته شن و ماسه انجمن معدن اهم اقدامات اين كميته را قيمت گذاري سال 93 با اجازه سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده ، تغيير و تصحيح ديدگاهها و ذهنيتهاي منفي مديران ذيربط ، ساماندهي معادن رودخانه ايي اخذ مجوز و تعطيلي معادن غير مجاز اعلام داشت.



سرمستي افزود؛ حدود 500 ميليون تن مصالح رودخانه ايي ، سالانه بصورت غير قانوني از اراضي و زمينهاي كشاورزي استان شن وماسه برداشت و برداشت و قاچاق مي شود كه اين موضوع و نظارت بر حسن اجراي آنرا از طريق چهار وزارتخانه ذيربط پيگير هستيم.



حسين اسماعيل زاده عضو هيئت مديره انجمن معدن، عدم هماهنگي بين سازماني را عامل بحران و ركود در حوزه فعاليت معادن دانست.



وي مسدود شدن جاده هراز به هنگام اجراي طرحها و سياستها ترافيكي نابجا و نابهنگام، آب بهاي بالاي درخواستي شركت آب منطقه اي، ممانعتهاي زيست محيطي ، عدم واگذاري عرصه مورد نياز از سوي اداره منابع طبيعي ادامه فعاليت معدنداران بويژه در منطقه هراز را با موانع جدي وبحراني روبرو كرده است.



هادي حميديان رئيس سازمان نظام مهندسي معدن استان نيز خاطرنشان كرد؛ نمي توانيم معادن استان را ناديده بگيريم و شن و ماسه مورد نياز را از خارج استان وارد كنيم.

حميديان تصريح كرد؛ وقتي محدوده واگذاريها ناكافي باشد مطمئناً برداشتها و استخراجها نيز اصولي نخواهد بود و حتي عمده مشكلات ايمني معادن استان به دليل همين موضوع است.



وي خواستار بكارگيري مسئولين فني در كليه معادن استان شد و خطاب به معدنداران در اين رابطه گفت؛ اين كارشناسان در حوزه تخصصي و فني مشاوره هايي را خواهند داشت كه جلوي خيلي از خسارتها و ضرر و زيانها را خواهد گرفت.

مازيار رستم نژاد مديرعامل شركت تيراژه ماشين در اين همايش از تعامل با بانكها براي تأمين ماشين آلات معدنداران مازندران خبر داد و افزود؛ استراتژيهاي كلان جهاني حكم مي كند كه به سطح جهاني فكر كنيم.

رستم نژاد توسعه راهها و پروژه هاي عمراني را از شاخصه هاي توسعه يافتگي اعلام داشت كه بخش معادن مواد اوليه اين دوشاخص مهم را تأمين مي كنند.