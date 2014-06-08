به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی کیخا در نشست خبری روز یکشنبه اظهار داشت: باتوجه به وضعیت منابع آب در کشور خواستار بازنگری در وضعیت سدسازی و سدهای موجود در کشور هستیم. البته سازمان محیط زیست موافق احداث سد در کشور نیست مگر اینکه سدی در شرایط ضروری و برای تامین آب شرب بخواهد احداث شود که آن هم نیاز به بررسی و تحقیق علمی دارد.

وی افزود: در شرایط ایده آل باید از 20 درصد منابع آبی در کشور استفاده شود و 80 درصد دیگر هم ذخیره و هم در اختیار طبیعت قرار گیرد اما در کشور ما از 75 درصد منابع آبی برای شرب، صنایع و دیگر مصارف استفاده می شود و فقط 25 درصد برای طبیعت باقی می ماند که آمار نگران کننده ای است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: باید در برنامه های توسعه ای و کشاورزی مدیریت منابع آب با دقت مورد توجه قرار گیرد.

کیخا ادامه داد:خوشبختانه توبه کردن شکارچیان، شکستن تفنگ ها و کنار گذاشتن تفنگ و شکار در کشور به یک نهضت تبدیل شده که امیدواریم گسترده تر شود.

وی گفت: براساس اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست وظیفه همه مردم است از این رو فرهنگسازی نقش مهمی در ایفای این وظیفه دارد.

وی ادامه داد: یکی از چالشهای محیط زیست رویکرد نادرست توسعه در گذشته بوده است که نمونه بارز آن وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه است که نتیجه توسعه بی ضابطه کشاورزی در این منطقه است.

کیخا گفت: سمن ها (سازمان های مردم نهاد) ظرفیت زیادی در زمینه حفاظت از محیط زیست دارند بنابراین با برنامه ریزی مدون می توان از این ظرفیت های به نحوه مطلوب استفاده کرد.

وی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید نگاه مثبتی نسبت به استفاده از ظرفیت سمن ها در کشور دارد و از زمان فعالیت دولت یازدهم و بها دادن به سمن ها اقدامات زیست محیطی خوبی در کشور در راستای حفظ محیط زیست انجام شده است.

وی باتوجه به نقش آموزش در حفظ محیط زیست گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه ای امضا کرد که گنجاندن آموزه های زیست محیطی و اهمیت حفاظت از آن در کتاب های درسی جزء اولویت های این تفاهم نامه بوده است. همچنین با وزارت علوم نیز مکاتباتی شد تا در دانشگاه ها به مقوله محیط زیست توجه بیشتری شود.

کیخا ادامه داد: قطعا نقش شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا در حفظ محیط زیست بسیار پررنگ است از این رو از این نهادها خواسته شد تا در اجرای پروژه های مختلف در مناطق تحت پوشش خود به ملاحظات زیست محیطی هم توجه کنند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: همچنین ایجاد دفتر توسعه پایدار و محیط زیست در نهادها و سازمان های دولتی نیز جزو تصمیمات این سازمان است که به مرور اجرا خواهد شد.

وی تاکید کرد: باتوجه به وضعیت خشکسالی باید طرح هایی برای مقابله با خشکسالی و سازگاری با این پدیده تهیه شود؛ این طرح ها در بسیاری از کشورها تهیه شده اما در ایران هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

کیخا به وضعیت جنگل های زاگرس در کشور اشاره کرد و گفت: 40درصد منابع آب کشور از جنگل های زاگرس تامین می شود از این رو خواستار توجه بیشتر دولتمردان به حفاظت از این جنگل ها هستیم.

وی گفت: همچنین جنگل های هیرکانی با قدمت بیش از یک میلیون سال جزو ذخایر باارزش طبیعی در کشور هستند که باید حفظ شوند از این رو برای حفاظت از جنگل های موجود باید نگاه حفاظتی بر نگاه بهره برداری اقتصادی غالب باشد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ماده 24 قانون معادن به گونه ای است که در جهت تخریب محیط زیست کشور است از این رو از مجلس خواسته شد تا این قانون را بازنگری و اصلاح کند تا به نفع محیط زیست باشد.

وی اظهار کرد: متاسفانه بودجه سازمان محیط زیست در تمام بخش ها ازجمله بخش تنوع زیستی جوابگو نیست به گونه ای که در بودجه 93 سازمان محیط زیست اعتبار بخش محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کمتر از 11 / 0 درصد از کل بودجه کشور است.

وی ادامه داد: همچنین تحریم بر روی حفاظت از محیط زیست طبیعی کشور نیز تاثیر زیادی گذاشته زیرا مانع ورود فناوری های جدید برای پایش و حفاظت از مناطق تحت پوشش سازمان محیط زیست شده است.