مشکل محله "کوشک" سمیرم زیرساختی است/ ضرورت تخصیص و تامین اعتبار برای احیاء محله کوشک

به گزارش خبرنگار مهر، انسان به عنوان موجودی اجتماعی در همه اعصار گرایش به زندگی در محیط مناسب داشته بنابراین اتخاذ تصمیمات درست و قابل اجرا در بخش عمران و آبادانی و سلامت ، رویکردی محوری برای تامین شادابی ، شور ، نشاط شهروندی و ایجاد ثبات در جمعیت است.

این مساله خود به رکنی اساسی در مسیر دستیابی به شاخصه هایی مثل بهداشت ، سلامت و امنیت عمومی فردی و جمعی تبدیل شده است. از سوی دیگر اعمال مدیریت افسار گسیخته و فقدان علم بر امور شهری از سوی مردم و مسئولین موضوعی بس مهم و تاثیرگذار برای شهرنشینی و حقوق شهروندی است.

در این میان احیاء و بازسازی محلات قدیمی تر شهرستان سمیرم مانند محله کوشک حتما ثبات جمعیت و تامین وسعت خاک را در پی خواهد داشت. پس محله کوشک شهر سمیرم که جمعیتی بالغ بر 500خانوار را در خود جای داده است به گفته شهروندان و ساکنین محل با مشکلاتی مانند فقدان امنیت عمومی، افت سلامت و امنیت غذائی ، افت میزان بهداشت عمومی ، میزان پائین ارائه خدمات شهری و همچنین تداوم مشکلات زیست محیطی دست و پنجه نرم می کند.



عدالت در توزیع اعتبارات شرط اساسی برای احیای محله کوشک شهر سمیرم است



سید علی فاطمی بازنشسته اداره آموزش و پرورش شهرستان سمیرم و ساکن محله کوشک شهر سمیرم اثرات خاصل از مخاطرات طبیعی و اجتماعی ،فقدان وجود یک خیابان استاندارد ، وجود بافت های فرسوده در محله کوشک و به تبع آن تجمع ارازل و اوباش در بافت های فرسوده محله و همچنین مشکلات حاصل از بر فرجام نرسیدن مسکن مهر برای متقاضیان این محله را از جمله مشکلات پیش روی این محله میداند و می گوید: اقدامات مسئولین قبلی و فعلی سمیرم رضایتبخش نبوده به طوریکه ماحصل آن اعمال مدیریت آشفته شهرستانی بر محله کوشک است که به تشدید خطرات این محله بر امین شهر انجامیده است.



اقدامات مسئولین گره گشا نیست



وی بیان می دارد: بر اثر کارایی نامطلوب برخی مسئولین در شهرستان سمیرم در بخش امور مدیریتی سمیرم مشکلات این محله همچنان به قوت خود باقی است.



فاطمی با بیان اینکه محله کوشک با اقدامات زیر ساختی و مقاوم سازی می تواند به محملی برای تفرج و استراحت مردم و مسافریان تبدیل شود به تاثیر قاطع خیابان هفت تیر در تسهیل تردد دورن شهری و کاهش بار ترافیکی شهر سمیرم اشاره و تصریح کرد: در دهه گذشته برای اقدامات زیر ساختی و به سازی خیابان هفت تیر مبلغ شصت و دو میلیون تومان لحاظ شد که در محل پارک باغ دریاچه هزینه شد.



وی اضافه کرد: اقدامات مربوط به بازگشائی خیابان هفت تیر در سه سال گذشته توسط شهردار وقت (علی اکبر سلطانی ) انجام شد و پس از آن به حال خود رها شد.



این شهروند سمیرمی تصریح می کند: در حال حاضر در این خیابان چند معارض وجود دارد و هنوز تعیین تکلیف نشده اند.



وی درباره ادامه اقدامات راه سازی در محله کوشک در محدوده خیابان هفت تیر تصریح کرد : پیشنهاد شهردار وقت شهر سمیرم (علی اکبر سلطانی ) مبنی بر اعطای معوض (زمین) به معارضین مورد تائید معارضین قرار نگرفته است.



سید اسماعیل فاطمی از ساکنین همان محله که کارگز شهرداری شهر سمیرم هست، فرسودگی معابر و سختی تردد را در فصول سرد را عاملی برای سختی دسترسی این محله به امکانات درمانی می داند و متذکر شد: همین مساله در سال قبل به فوت یک نفر در زمستان انجامید.



وی درباره مشکلات جوی و جداول موجود در محله کوشک تاکید کرد: جوی برزگران که از محله کوشک عبور می کند کثیف و آلوده است و از شاخصه جوی استاندارد هم برخوردار نیست.



این شهروند سمیرمی نیز از اداره جهاد کشاورزی و مرکز بهداشت و درمان شهرستان سمیرم می خواهد که نسبت به ساماندهی جوی برزگران اقدام کنند.



این شهروند تصریح کرد: اقدامات اولیه شهردار جدید شهر سمیرم ( محمد جعفرزاده) در خصوص احداث پارک تفریحی و احیای فضای سبز هر چند مطلوب بوده است اما بهتر است کامل شود.



ضرورت تعیین تکلیف آورده مسکن مهر برای ساکین محله کوشک



اصغر آقائی دیگر شهروند سمیرمی و ساکن محله کوشک می گوید: اجرای پروژه مسکن مهر هر چند نقطه امیدی را در دل ساکنین و متقاضیان محله کوشک برای خانه دار شدن زنده کرد ولی در ادامه محقق نشده وعده های مسئولین و راکد شدن این پروژه ، همه خوشی ها را تبدیل به ناخوشی کرد.



وی اضافه کرد: در حال حاضر واحد های مسکن مهر که متعلق به متقاضیان محله کوشک بوده است در مرحله سفت کاری رها شده است و فاقد شاخصه های یک ساختمان ایمن است.



این شهروند سمیرمی همچنین با تاکید بر اینکه هم اکنون آورده های متقاضیان محله کوشک بلاتکلیف مانده از مسئولین می خواهد تکلیف مسکن مهر سمیرم را معین کنند.



عدم آگاهی مدیران عامل مسکن مهر مهمترین مشکل مسکن مهر سمیرم است



ابولقاسم صباغی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم نیز گفت: تامین اعتبار برای احیاء و بازسازی بافت های فرسوده شهر سمیرم تاثیر گذار بر ارتقای فیزیک شهر است.



وی درباره علت فقدان تخصیص هرگونه اعتبار برای بافت فرسوده شهر سمیرم و به خصوص بافتهای فرسوده واقع در محله کوشک شهر سمیرم افزود: در چند سال قبل هیچگونه آماری از میزان بافت فرسوده از طرف شهرداری شهر سمیرم به سازمان مسکن و شهرسازی ارائه نشده است و در نتیجه اعتباری هم در این زمینه برای سمیرم در نظر گرفته نشده است.



صباغی به تاثیر بهره برداری از واحدهای مسکن مهر در توزیع جمعیت و تثبیت جمعیت و جلوگیری از پدیده مهاجرت دورن و برون شهری دانست و افزود: در ابتدا برای برای متقاضیان محله کوشک همچون دیگر نقاط شهرستان سمیرم محدودیتی وجود نداشته است و تاکنون هم زمین و اعتبار لازم به به تعداد متقاضیان تامین شده است.



وی معتقد است ساختمان های مسکن مهر برای متقاضیان محله کوشک به گونه ای احداث شده است که از بُعد فنی هم مشکلی ندارد.



نقش اثرگذار طرح تجمیع بافت فرسوده در احیای محله کوشک



مجتبی افشاری نائب رئیس شورای اسلامی شهر سمیرم محله کوشک را بافتی قدیمی توصیف کرد و گفت: از آنجائی که احیاء خیابان هفت تیر بر بافت شهری موثر است بهتر است طرحی پیشنهاد شود که خیابان هفت تیر تعریض و بافت کشک هم نوسازی شود.



وی درباره وضعیت نابه سامان جوی برزگران و مسئولیت پذیری مسئولین بیان کرد: احیای و بازسازی این جوی در شرح وظایف شهرداری شهر سمیرم نیست و اعتبارات این محل می بایست یا از محل خود یاری مردمی تامین شود یا اینکه مردم محله کوشک متقاضی دریافت وام از اداره جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم شوند.



نائب رئیس شورای اسلامی شهر سمیرم متذکر شد: در محله کوشک بافت های فرسوده پراکنده است بنابریان اعمال طرح تجمیع بافت های فرسوده راهکاری مطلوب برای بهبود و ارتقای شاخصه امنیت و حقوق شهروندی است.



وی تصریح کرد: به منظور ساماندهی بافتهای فرسوده شهری در محله کوشک شهخر سمیرم شهرداری می تواند در قالب طرح تجمیع بافت های فرسوده ضمن تملک بافت فرسوده و تخریب اینگونه بافت ها نسبت به پلاک بندی مجدد بر مبنای اصول شهرداری اقدام کند که این عمل هم در سایه تامین و تقسیم سهم منابع مالی حاصله بین ساکنین و مسئولین است.



وی اظهار کرد: طرح تجمیع بافت های فرسوده هنوز در شهرستان سمیرم عملیاتی و اجرا نشده است و در شرایط فعلی شهرداری شهر سمیرم هم از انجام هرگونه عمل معذور است.



صرف اعتبار لحاظ شده برای خیابان هفت تیر در محل پارک باغ دریاچه کذب است



بهروز جعفری نماینده سابق شهرستان سمیرم در مجلس شورای اسلامی در سخنانی با بیان اینکه در دهه گذشته دو تصمیم زیربنائی در رابطه با ساماندهی مشکلات محله کوشک با عنوان احداث خیابان هفت تیر و اعطای معوض به ساکنین بالا دست خیابان هفت تیر اتخاذ شد، اذعان کرد: در زمان شهردار وقت (سعید افشاریان) عملیات راه سازی در محدود خیابان هفت تیر حدود صد میلیون تومان لحاظ و تخصیص یافت که شهردار وقت هم برای بکارگیری این اعتبار برنامه ای در دست اجرا داشته است.



وی با رد ادعای ساکنین محله کوشک مبنی بر اختصاص اعتبار شصت و دو میلیون تومانی به خیابان هفت تیر و همچنین صرف این هزینه در محل پارک باغ دریاچه تاکید می کند: من در این باره نظر قاطعی ندارم و بررسی اینکه این اعتبار در کدام قسمت هزینه شده منوط به بررسی اسناد و مدارک همان زمان است.



جعفری تاکید کرد: هر چند اعتبار حدود صد میلیون تومانی از محل اعتبارات فرمانداری وقت شهرستان سمیرم در نظر گرفته شد اما این اعتبار در حد جابه جائی اعتبارات بود و در محلی دیگر هزینه شد.



وی همچنین به تشریح بند دوم اجرای برنامه ساماندهی محله هفت تیر می پردازد و می گوید: بر مبنای این طرح مقرر شد که ساکنین بالادست خیابان هفت تیر این خیابان را رها کنند و با کوچ به محلی دیگر از مزایای معوض ها برخوردار شوند.



وی خاطر نشان می کند: مشکل محله کوشک سخت افزاری است و نباید رفع مشکلات این محله بر اساس دیدگاه های فردی به تشدید اعتراضات مردمی بینجامد.

گزارش: مدینه صابری