به گزارش خبرنگار مهر، جمع‌آوری زباله در قم به صورت یک روز در میان که رئیس سازمان مدیریت پسماند از آن به عنوان هدفمند کردن جمع‌آوری زباله یاد می‌کند، موضوعی است که در چند ماه اخیر در این سازمان در دست بررسی است.

مدتی است که مدیر این سازمان در مصاحبه‌ها و گفته‌هایش با اصحاب رسانه از ضرورت این مسئله و اقدامات عملی برای رسیدن به نتیجه مطلوب در آن سخن می‌گوید. در نهایت این سازمان با ارائه لایحه‌ای به شورای شهر، اقدامی در راستای عملی کردن این موضوع برداشت. لایحه‌ای که موجب برانگیخته شدن واکنش‌های مثبت و منفی در میان اعضای شورای شهر شد.

بیشتر استدلال مخالفان این لایحه که صبح شنبه در هفتادمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم مطرح شد، بر ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی پیش از اجرا و در نظر گرفتن ملاحظات بهداشتی با توجه به اقلیم استان قم استوار بود.

عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری که این لایحه در آن بررسی شده بود، با اشاره به اینکه یکی از روش‌های رفتارسازی در مردم به تصمیمات مدیریتی بستگی دارد گفت: اگر این طرح درست اجرا شود، مردم کمتر زباله تولید کرده و مجبور به تفکیک زباله خشک و تر در منازل می‌شوند.

وی با اشاره به نظر کمیسیون برای اجرای این طرح از مهرماه و گذر از فصل گرما ادامه داد: قرار است اجرای طرح جمع‌آوری زباله به صورت یک روز در میان همگام با آموزش پیگیری شود تا شهروندان بدانند باید زباله‌های خود را 48 ساعت یک بار بگذارند بیرون و تفکیک را در خانه انجام دهند. سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ضرورت اجرای این طرح خاطرنشان کرد: شهرداری در حال حاضر 24 ساعته زباله جمع می‌کند و باید سازو کاری فراهم شود تا این امر ساماندهی یابد.

مصطفی سعادت طلب، رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر نیز با اشاره به اینکه قم در گذشته این کار را انجام می‌داد گفت: بعدها اقدام جمع‌آوری هر روزه زباله را به عنوان یک امر مثبت توسط شهرداری قلمداد کردند در حالیکه در برخی شهرهای پیشرفته دنیا زباله‌ها یک روز در هفته جمع‌آوری می‌شود.

محمدرضا ملکی، عضو کمیسیون امورزیربنایی شورای شهر به مشکلات بهداشتی اشاره کرد که اجرای این طرح ممکن است برای مردم به وجود بیاورد. وی که نسبت به صرفه اقتصادی این طرح نیز تردیدهایی داشت اضافه کرد: اگر بخواهیم یک شب در میان زباله‌ها را جمع‌آوری کنیم باید نیروی انسانی نیز دو برابر شود که در نهایت تفاوتی در هزینه‌ها نخواهد داشت.

مصطفی ملایی هم با اشاره به اینکه آموزش به تنهایی برای حل این معضل کافی نیست گفت: باید نگاه ما به مقوله فرهنگ‌سازی باشد. وی با بیان اینکه تغییر رفتار نیاز به زمان دارد افزود: می‌توان با اهرم‌های تشویقی این موضوع را میان مردم ترویج کرد.

ارائه یک پیشنهاد

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه‌گذاری دیگر عضو شورای شهر قم بود که درباره جمع‌آوری زباله به صورت یک روز درمیان در شهر قم اظهار نظر کرد. حسن بختیاری با اشاره به اینکه هزینه‌های جمع آوری زباله در شهر طی چهار ساله گذشته به شدت افزایش پیدا کرده افزود: در بودجه شهرداری نیز هر سال حدود 40 تا 50 درصد افزایش را برای این بخش پیش‌بینی کرده‌ایم که با توجه به این روند افزایشی تردیدی نیست که این موضوع باید مدیریت شود.

وی با اشاره به اینکه مدیریت این مسئله راه‌های بسیاری دارد اضافه کرد: یکی از راه‌ها همین جمع آوری یک روز در میان زباله‌ها از درب منازل است.

بختیاری با اشاره به حساسیت‌های این موضوع خاطرنشان کرد: این کار بی شک ضرورت دارد اما باید با برنامه‌ریزی صحیح انجام شود. پیشنهاد این است که به صورت پایلوت در بخشی از شهر این کار را انجام دهیم و اگر بازخورد خوبی داشت طرح را به صورت کلی اجرا کنیم چرا که اگر این طرح شکست بخورد دیگر قابل بازگشت نیست.

حسین فاکر دیگر عضو شورای شهر بود که مخالفت خود را با این لایحه ابراز کرد. وی با اشاره به اینکه این طرح به مردم فشار وارد می‌کند گفت: نباید در هر موضوعی دچار مشکل می‌شویم توپ را به زمین مردم بیندازیم. وی با اشاره به اینکه برای کاهش هزینه‌ها باید فرایندی که این کار را انجام می‌دهد تغییر کند ادامه داد: برای صرفه جویی تعدادی سایت می‌توانیم داشته باشیم که زباله‌ها در آن ریخته شده سپس با تریلر به سایت البرز ببریم.

ذاکریان در جواب وی با اشاره به اینکه طرح سایت‌های موقت انتقال زباله در دست بررسی است اضافه کرد: مشکل بزرگ در این قضیه جانمایی این سایت‌ها است. وی با اشاره به اعتراض کسانی که در نزدیکی این سایت‌های موقت زندگی می‌کنند خاطرنشان کرد: مردم باید در مدیریت پسماند خانگی مشارکت داشته باشند. همه صفر تا صد مدیریت پسماند اگر به عهده شهرداری باشد مشکلات بسیاری به وجود می‌آید.

شهردار قم هم با اشاره به راه‌های فرهنگ‌سازی و رفتارسازی میان مردم گفت: بعضی از تصمیمات مدیریتی ما در راستای فرهنگ سازی است. بسیاری اوقات روند غلطی وجود دارد که مدیریت شهری با تصمیمات خود مردم را به آن مسیر هدایت کرده است. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: همین سطل‌های زباله که در سطح شهر گذاشته‌ایم موجب شده مردم در هر ساعتی از شبانه روز زباله را بیرون آورده و داخل این سطل‌ها بریزند، موجب یک رفتارسازی غلط میان مردم شده در حالیکه پیش از آن موضوع بیرون گذاشتن در ساعت 9 شب جا افتاده بود.

شهردار قم عنوان داشت: کاری که ما باید انجام دهیم این است که در تصمیم‌سازی به این سمت برویم که میزان تولید زباله در سطح شهر کاهش یابد. از طرفی وقتی یک شب در میان جمع آوری شود هزینه‌ها برای ما نصف می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه افزود: ضرورت فرهنگ سازی برای شروع این کار برای هیچ کس پوشیده نیست. در این راستا با یک مشاور مذاکره کرده‌ایم که یک کمپین تبلیغاتی برای این کار راه بیندازیم.

محمد دلبری با اشاره به ارائه یک نظر درباره آغاز این کار از تیرماه، به مخالفت خود با این موضوع برای خرید زمان به منظور فرهنگ‌سازی اشاره کرد. وی با اشاره به اینکه حجم تولید زباله در سطح شهر باید توسط مردم کاهش یابد ادامه داد: جمع‌آوری یک روز در میان زباله‌ها هم هزینه‌های مدیریت شهری را کاهش می‌دهد و هم حرکتی در راستای اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر، رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به الگوی مدیریت شهر و رفت و روب در شرق آسیا گفت: در کشور ما نیز در گذشته مردم خود نظافت شهر را به عهده داشتند اما تصمیم‌گیری‌های مدیریت شهرها به گونه‌ای پیش می‌رود که روز به روز کارهایی که مردم می‌توانند مشارکت کنند، به عهده ارگان‌ها می‌گذاریم و مشارکت مردم را کاهش می‌دهیم. وی همچنین با اشاره به اقلیم شهر قم و مشکلات بهداشتی که ممکن است به وجود بیاید اضافه کرد: انجام این کار نیاز به فرهنگ‌سازی قوی دارد.

لایحه ارائه شده توسط رئیس کمیسیون خدمات شهری درباره جمع‌آوری زباله به صورت زوج و فرد که به دو نکته دیگر در زمینه انعقاد پیمان‌ها و وضعیت کارگران نیز اشاره کرده بود، به اتفاق آرا به این شرط تصویب شد که شیوه اجرا در مرحله بعدی نیز برای طرح نظرات به شورای شهر بیاید.

کارگران ساختمانی ساماندهی می‌شوند

اخذ مجوز ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی در شهر قم دیگر لایحه‌ای بود که توسط رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم مطرح شد.

وی با اشاره به شرایط کنونی که کارگران در چهارراه‌ها و معابر برای پیدا کردن کار می‌ایستند گفت: این موضوع صورت مناسبی برای شهر قم ندارد و برای خود کارگران شرایط بدی فراهم کرده است.

ذاکریان افزود: در شهر تهران در هر منطقه شهری دو ساختمان شهرداری در اختیار کارگران قرار دارد و کارفرما اینها ثبت نام می‌کنند کارت صادر می‌کنند بیمه صادر می‌کنند. در کنار این موضوع با نیروی انتظامی هماهنگ هستند که از ایستادن کارگران سر چهارراه‌ها ممانعت به عمل می‌آورد.

وی این ساماندهی را در راستا وظایف شهرداری در عرصه ساماندهی مشاغل دانست و ادامه داد: قرار شد در هر منطقه سازه‌های ارزان قیمت و یک شکل ساخته شده و نزدیک به محلی باشد که کارگران می‌ایستند. نیروی انتظامی هم باید همزمان از ایستادن کارگران کنار خیابان جلوگیری کند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم ابراز داشت: با اجرای این طرح کارگران شناسایی شده و اتباع خارجی هم ساماندهی می‌شوند.

بختیاری هم با اشاره به اینکه این طرح در راستای تکریم کارگران ساختمانی و تأمین حقوق آنها است اضافه کرد: اگر این اتفاق بیفتد شناسنامه‌دار شده و بیمه‌ می‌شوند. همچنین در زمستان و تابستان جای مناسبی برایشان فراهم می‌شود و اگر متخلفانی در این جریان وجود داشته باشند، توان تخلف نخواهند داشت.

این طرح نیز برای کمک به کارگران و تکریم آنان به اتفاق آرا تصویب شد.

لایحه دیگری که دو فوریتی دیگری که در هفتادمین جلسه شورای شهر قم تصویب شد، به حمایت حقوقی از شهرداران سابق استان قم مربوط می‌شد. طبق این لایحه شهرداری مکلف می‌شود از محسن عابدینی پور، شهردار سابق قم به دلیل طرح دعوی در موضوع اوراق مشارکت حمایت کرده و با انعقاد قرارداد با یک وکیل از وی دفاع کنند.

شهردار قم در دفاع از این لایحه با اشاره به اینکه تمام کارهایی که در موردشان طرح دعوا شده مصوبه شورا دارد اظهار داشت: این حمایت موجب دلگرمی برای مدیران خواهد شد و در تمام سازمان‌ها نیز وجود دارد.

وی با اشاره به روند اینگونه پیگیری‌های قضایی گفت: روال این است که بعد از چند سال به سراغ مدیران می‌روند و شاید آن مدیر یاد نداشته باشد که قضیه چه چیزی بوده و حتی دسترسی به مدارک نداشته باشد. دلبری خواستار تصویب یک قانون کلی برای حمایت از مدیران شهرداری در اینگونه موارد شد.

در نهایت ضمن تصویب این مورد خاص بنا شد در آینده این موضوع بر اساس یک چهارچوب مشخص برای دفاع از کسانی که در شهرداری مسئولیتی به عهده می‌گیرند به صحن علنی شورا بیاید.