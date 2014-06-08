توضیحات رئیس کمیسیون اصل90 درباره سفر رسائی به برزیل

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در خصوص اخبار برخی رسانه ها درباره سفر حمید رسائی به برزیل برای مسابقات تیم ملی کشورمان در جام جهانی فوتبال گفت: مقرر شد به لحاظ سوابق بازی های قبلی در جام های جهانی و مسائل حاشیه ای که وجود داشت تیمی از کمیسیون اصل 90 به برزیل اعزام شود.

وی افزود: این به عنوان یک وظیفه اداری است. البته آقای رسائی خودشان خیلی علاقه ای به این سفر نداشتند منتها وقتی این تکلیف وجود دارد، باید انجام شود.

نماینده مردم کبودرآهنگ ادامه داد: ارزیابی ما این بود که این مساله و چنین اقدامی می تواند از بسیاری اتفاقاتی که در دوره های گذشته در این زمینه وجود داشته، جلوگیری کند که البته برخی از این موارد در پرونده فساد فوتبال هم وجود دارد.

پورمختار گفت: در کمیته سفرهای خارجی مجلس این موضوع تصویب شد و در حقیقت مساله اصلا ورزشکاران نیستند که گفته می‌شود موضوع بحث ورزشکاران هستند، این مساله در خصوص طرز کار وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال است.

این نماینده مجلس افزود: سر و صداهایی اتفاق افتاده و سایت ها هم مطالبی را نوشته اند که اتفاقا ما با توجه به این سر و صداها بیشتر پیگیر این مساله خواهیم بود تا به نتیجه برسد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خاطر نشان کرد: مردم از این گونه اقدامات نه تنها استقبال می کنند، بلکه مشوق انجام این مهم نیز هستند.