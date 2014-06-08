طرح جامع سلامت در 31 منطقه حاشیه نشین لرستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح جامع سلامت مناطق حاشیه نشین شهرها در 31 نقطه حاشیه شهرهای لرستان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه فاز اول این طرح شامل سرشماری جمعیتی است که در سکونتگاههای غیر رسمی استان زندگی می کنند عنوان کرد: این فاز از 18 خرداد ماه امسال در این مناطق اجرا می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه این طرح در شهرهای بالاتر از 100 هزار نفر اجرا می شود گفت: در مجموع این طرح در فاز نخست در 31 نقطه حاشیه نشین لرستان اجرا می شود.

ساکی ادامه داد: فاز نخست این طرح در 12 منطقه حاشیه نشین خرم آباد، 13 منطقه حاشیه نشین بروجرد و 6 منطقه حاشیه نشین شهرستانهای کوهدشت، الیگودرز و دورود اجرا می شود.

وی با بیان اینکه فاز اول این طرح با هدف سرشماری جمعیت موجود در سکونتگاههای غیر رسمی استان اجرا می شود گفت: بعد از سرشماری جمعیت هدف گذاری و سیاست گذاری های لازم برای ارئه خدمات بهداشتی و درمانی به این مناطق در دستور کار قرار خواهد گرفت.