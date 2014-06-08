کره جنوبی بار دیگر کره شمالی را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یونهاپ با اشاره به هشدار جدید کره‌ جنوبی به کره‌ شمالی گزارش داد که "کیم کوآن جین" مشاور جدید امنیت ملی کره‌ جنوبی تهدید کرد که در صورت اقدامات تحریک آمیز کره شمالی، کره جنوبی اقدامات تلافی جویانه و بی رحمانه را انجام می دهد.



وی که به تازگی به عنوان مشاور امنیت ملی کره جنوبی منصوب شده است، همچنین بر لزوم تقویت قوای نظامی کشورش در قبال اقدامات تحریک آمیز پیونگ یانگ تاکید کرد.



این اظهارات درحالیست که هفت کشور صنعتی جهان در نشست چهارشنبه گذشته خود در بروکسل از مواضع مشترک خود در قبال کره شمالی خبر داده اند.