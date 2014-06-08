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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۴۸

حجت الاسلام انصاریان:

آیت الله مهدوی کنی یک نعمت ویژه برای انقلاب است

آیت الله مهدوی کنی یک نعمت ویژه برای انقلاب است

حجت الاسلام انصاریان دقایقی پیش از آیت الله مهدوی کنی عیادت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان پس از عیادت از آیت الله مهدوی کنی در جمع خبرنگاران گفت: من از سال 42 که هنوز روحانی نشده بودم ایشان را می شناسم. این شناخت از سالهای اولیه انقلاب آغاز شد و تا امروز ادامه دارد.

وی ادامه داد: در آن زمان مردم تهران دنبال چهره های انقلابی بودند و ایشان یکی از همان چهره ها بودند.

انصاریان در خصوص ویژگی های آیت الله مهدوی کنی گفت: یکی از ویژگی هایی که ایشان دارند تواضع و خودمانی بودن ایشان است و همین امر باعث می شود که مردم به سمت ایشان حرکت کنند. او یکی از روحانیون شجاع و مبارز در زمان انقلاب و حمله به فرهنگ شاه بود. سالهای زیادی را در زندان برای حفظ ارزش ها و آرمان های انقلاب به سر برد. من اگر بخواهم خاطرات خودم را با ایشان بیان کنم یک جزوه 200 صفحه ای خواهد شد. 40 سال است که من ایشان را می شناسم.

وی در پایان حرف هایش با آرزوی بهبودی آیت الله مهدوی کنی گفت: ایشان یک نعمت ویژه برای این نظام و انقلاب بودند. امیدوارم که خداوند ایشان را هر چه زودتر شفا دهد.

کد مطلب 2306829

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