کشف دو جام طلا و نقره شبیه به جام های مارلیک و حسنلو

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی نقی‌زاده افزود: مجموعه‌ای از آثار تاریخی نفیس که در حفاری غیرمجاز توسط عده‌ای سودجو به دست آمده بود در شهرستان مشکین شهر کشف شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل با اشاره به اینکه این مجموعه نفیس با مشارکت و همکاری معاونت اطلاعات سپاه شهرستان مشکین شهر کشف شده است، یادآور شد: اشیاء به دست آمده در این عملیات از انواع مختلف تزئینات، ظروف، جام طلا و نقره و ابزار جنگی است و جنس این اشیاء از فلز، سنگ، شیشه و سفال است.

وی ادامه داد: در بین این اجناس دو جام طلایی و نقره‌ای نفیس منقوش به اشکال حیوانی به دست آمده که این اشیاء با جام‌های مارلیک و حسنلو(دو اثر تاریخی باارزش) برابری می‌کند، با توجه به این موضوع و کشف این مجموعه در مشکین‌شهر، اهمیت این منطقه که دارای محوطه‌های تاریخی بسیار باارزش است افزایش می‌یابد.

نقی‌زاده تصریح کرد: با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پژوهشگاه سازمان اقدامات فنی حفاظت و کارشناسی و تحقیق این اشیاء در حال انجام است.

مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل افزود: حفاران غیرمجاز با دستور مقام قضایی استان بازداشت شده‌اند و پرونده این افراد در حال بررسی است.

وی گفت: در مجموعه نفیسی که در شهرستان مشکین شهر کشف شده است 300 قطعه شی موجود بوده که این اشیاء در محل سکونت حفاران غیرمجاز جاسازی شده بود.

نقی زاده تصریح کرد: برای اولین بار است که چنین مجموعه‌ای در استان اردبیل کشف شده و ما در نظر داریم پس از اقدامات حفاظتی و کارشناسی این اشیاء را در معرض دید عموم قرار دهیم.