استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای سوادآموزی/ برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی سواد آموزی

غلامرضا دانش فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژی‌های نوین می‌تواند ما را برای رسیدن به اهدافمان بسیار کمک کنند.

وی در ادامه بیان داشت: امروزه با گسترش اینترنت و دیگر تکنولوژی های نوین این ابزار مورد استفاده افراد در سنین مختلف در جامعه و همچنین به عنوان یک ظرفیت برای فعالیت های مختلف علمی، هنری، فرهنگی، دینی و آموزشی تبدیل شده است.

دانش‌فر افزود: امروزه وبلاگ ها به محل تبادل نظرات مستقیم مردم با مسئولین شده اند و برخی خبرگزاری‌ها نیز قسمتی از رسانه خود را به این صداهای مردمی اختصاص داده‌اند.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان بوشهر خاطر نشان کرد: در این راستا حوزه سواد آموزی وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد برای وارد کردن فرهنگ سواد آموزی در بین فضای مجازی مسابقه وبلاگ نویسی را برگزار کند.

وی عنوان کرد: موضوع و محتوای وبلاگ‌نویسی باید شامل مطالب علمی، پژوهشی، تجارب سوادآموزی کشورهای منطقه موفق در سوادآموزی، معرفی طرح‌ها، برنامه‌ها، روش‌ها، شیوه‌ها و معرفی نظام آموزشی و اداری سوادآموزی کشورها، پرداختن به معضلات و چالش‌های سوادآموزی در جامعه و ارائه راهکارهای کاربردی در راستای جامع‌پذیر کردن سواد آموزی باشد.

دانش‌فر ضمن اشاره به اینکه بت نام برای شرکت در مسابقه تا پایان شهریورماه امسال است، تاکید کرد: هر فرد تنها می تواند یک وبلاگ در مسابقه شرکت دهد.

وی گفت: وبلاگ طراحی شده باید تا پایان نیمه اول سال حداقل دارای 20 مطلب با موضوع سوادآموزی باشد و مدیر وبلاگ لازم است تا تاریخ ذکر شده آدرس وبلاگ خود را به پست الکترونیک سازمان نهضت سوادآموزی به آدرس IMOIRAN@.MEDU.IR ارسال کنند.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان ساخت: زمان برگزاری مراسم تقدیر از وبلاگ‌های منتخب در هفته سوادآموزی یعنی هفتم تیرماه خواهد بود.