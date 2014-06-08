دشمن با جنگ مخدر خانواده و نسل جوان ما را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد:سند جامع استانی در راستای مبارزه با مواد مخدر تدوین شود و همه مسائل و کمیته ها در زیر مجموعه این سند دیده شود و در دل یک مدیریت جامع مبارزه حقیقی با این مساله صورت گیرد .

استاندار گلستان در ادامه با بیان این که موضوع مواد مخدر خانواده و در ادامه جامعه و وجهه ملی را خدشه دار می کند گفت: در استان ما نیز مانند کشور باید موضوع مواد مخدر یک مدیریت جامع شود و تمام حلقه ها در دل این مدیریت مورد توجه باشد و اگر یک حلقه مفقوده باقی بماند نمی توانیم در مبارزه موفق باشیم .

وی تصریح کرد: خانواده یک محور اساسی است و مواد مخدر اجزای خانواده ها را نشانه گرفته است و به همین دلیل حوزه پیشگیری به ویژه در خانوادهها یک واقعیت گریز نا پذیر است .

استاندار با بیان این که مواد مخدر سرپل بسیاری از جرایم است گفت: باید به دنبال یک نمایشگاه دائمی مبارزه با مواد مخدر در استان باشیم و مستند سازی از مراکز آلوده و معضلات مواد مخدر در استان در دستور کار شورا و کمیته های مربوطه قرار گیرد.

صادقلو تصریح کرد: بیشترین تمرکز پیشگیری در استان بر روی خانواده ها باشد و بودجه های مربوط به مبارزه با مواد مخدر که در هر دستگاه وجود دارد متمرکز شود تا بهتر در مقوله پیشگیری موفق باشیم.

استاندار در ادامه با بیان این که مناطق آلوده در استان بر اساس شدت آلودگی درجه بندی شود، گفت: در سند جامع سهم هر دستگاه مشخص شود و توجه در پیشگیری به سمت خانواده ها، روستاها و محلات متمرکز شود.