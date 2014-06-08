به گزارش خبرگزاری مهر، در این جدول 30 نمایشگاه کتاب استانی گنجانده شده است که تاریخ 25 نمایشگاه قطعی و تاریخ 5 نمایشگاه پیشنهادی است.
برنامه نمایشگاههای کتاب استانی طی توافق مدیرعامل مؤسسه نمایشگاهها با مدیران کل استانها طی روزهای برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران انجام شده است.
سال گذشته این مؤسسه 25 نمایشگاه کتاب در استانهای مختلف برگزار کرده است که بزرگترین آن تبریز با حضور 860 ناشر و کوچکترین آن جیرفت با حضور 180 ناشر بوده است.
نمایشگاههای کتاب استانی نقش مهمی در تأمین نقدینگی ناشران و نیز کتب مورد نیاز استانها به ویژه مناطق دور دست کشور دارند و مهمترین و بزرگترین رخداد فرهنگی استانها به شمار میروند.
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