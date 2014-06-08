به گزارش خبرگزاری مهر، در این جدول 30 نمایشگاه کتاب استانی گنجانده شده است که تاریخ 25 نمایشگاه قطعی و تاریخ 5 نمایشگاه پیشنهادی است.

برنامه نمایشگاه­‌های کتاب استانی طی توافق مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه‌­ها با مدیران کل استان­‌ها طی روزهای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران انجام شده است.

سال گذشته این مؤسسه 25 نمایشگاه کتاب در استان­‌های مختلف برگزار کرده است که بزرگترین آن تبریز با حضور 860 ناشر و کوچکترین آن جیرفت با حضور 180 ناشر بوده است.

نمایشگاه‌­های کتاب استانی نقش مهمی در تأمین نقدینگی ناشران و نیز کتب مورد نیاز استان­‌ها به ویژه مناطق دور دست کشور دارند و مهمترین و بزرگترین رخداد فرهنگی استان­‌ها به شمار می­‌روند.