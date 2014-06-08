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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۵۶

جدول نمایشگاه­‌های استانی کتاب در سال جاری اعلام شد

جدول نمایشگاه­‌های استانی کتاب در سال جاری اعلام شد

جدول برگزاری نمایشگاه­‌های استانی کتاب در سال 1393 از سوی مؤسسه نمایشگاه­های فرهنگی ایران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جدول 30 نمایشگاه کتاب استانی گنجانده شده است که تاریخ 25 نمایشگاه قطعی و تاریخ 5 نمایشگاه پیشنهادی است.

برنامه نمایشگاه­‌های کتاب استانی طی توافق مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه‌­ها با مدیران کل استان­‌ها طی روزهای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران انجام شده است.

سال گذشته این مؤسسه 25 نمایشگاه کتاب در استان­‌های مختلف برگزار کرده است که بزرگترین آن تبریز با حضور 860 ناشر و کوچکترین آن جیرفت با حضور 180 ناشر بوده است.

نمایشگاه‌­های کتاب استانی نقش مهمی در تأمین نقدینگی ناشران و نیز کتب مورد نیاز استان­‌ها به ویژه مناطق دور دست کشور دارند و مهمترین و بزرگترین رخداد فرهنگی استان­‌ها به شمار می­‌روند.

کد مطلب 2306846

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