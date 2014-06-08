تولید گندم در کرمانشاه 60 درصد افزایش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله رنجبر با بیان اینکه شهرستان کرمانشاه 305 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد، اظهار داشت: با توجه به پراکنش مناسب بارندگی در سطح شهرستان و با توجه به شروع برداشت محصولات کشاورزی پیش بینی می شود امسال300 هزار تن گندم و 150 هزار تن جو در این شهرستان تولید شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان کرمانشاه گفت: این میزان تولید نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش خواهد داشت.

وی عنوان کرد: برای برداشت محصولات بالغ بر 260 دستگاه کمباین کار برداشت محصولات را انجام خواهند داد که 240 دستگاه آن بومی در حوزه کرمانشاه و مابقی از مناطق گرمسیری و خارج از استان وارد شهرستان می شوند.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه گفت: تعداد 12 مرکز خرید گندم در سطح بخش های تابعه شهرستان از طرف تعاون روستایی و شرکت غله کار خرید گندم از کشاورزان را انجام می دهند.

رنجبر در پایان عنوان کرد: بانک سپه بعنوان پرداخت کننده وجه خرید محصول گندم از کشاورزان بلافاصله پس از خرید وجوه کشاورزان را بموقع پرداخت می کند.

برداشت آلبالو و گیلاس از باغ های صحنه آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صحنه اظهار داشت: پیش بینی می شود که امسال 2200 تن گیلاس در این شهرستان تولید شود.

عبدالله پروانه گفت: بیش از 320 هکتار از باغهای این شهرستان زیر کشت باغ گیلاس است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صحنه ارقام گیلاس تولیدی در این شهرستان را شامل تک دانه و مشهدی عنوان کرد و گفت: متوسط عملکرد گیلاس در این شهرستان هفت تن در هکتار است.

وی عنوان کرد: برداشت ارقام زودرس گیلاس از نیمه اول خرداد آغاز شده و برداشت انواع دیررس آن تا نیمه اول تیر ماه ادامه می یابد.

مدیرجهاد کشاورزی صحنه سطح زیر کشت باغات آلبالوی این شهرستان را 65 تا 70 هکتار دانست و افزود: پیش بینی می شود که امسال در مجموع 140 تن آلبالو در باغ های شهرستان صحنه تولید شود.

پروانه در پایان گفت: متوسط برداشت آلبالو این شهرستان 1700 کیلوگرم تا دو تن در هکتار است که بیشتر ارقام آلبالوی تولیدی این شهرستان را ارقام مجاری و بومی تشکیل می دهد.