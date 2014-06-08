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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۲۱

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تولید گندم در کرمانشاه 60 درصد افزایش دارد

تولید گندم در کرمانشاه 60 درصد افزایش دارد

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری کرمانشاه گفت: پیش بینی می شود که میزان برداشت گندم در شهرستان کرمانشاه نسبت به دوره مشابه از رشد 60 درصدی برخوردار باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله رنجبر با بیان اینکه شهرستان کرمانشاه 305 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد، اظهار داشت: با توجه به پراکنش مناسب بارندگی در سطح شهرستان و با توجه به شروع برداشت محصولات کشاورزی پیش بینی می شود امسال300 هزار تن گندم و 150 هزار تن جو در این شهرستان تولید شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان کرمانشاه گفت: این میزان تولید نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش خواهد داشت.

وی عنوان کرد: برای برداشت محصولات بالغ بر 260 دستگاه کمباین کار برداشت محصولات را انجام خواهند داد که 240 دستگاه آن بومی در حوزه کرمانشاه و مابقی از مناطق گرمسیری و خارج از استان وارد شهرستان می شوند.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه گفت: تعداد 12 مرکز خرید گندم در سطح بخش های تابعه شهرستان از طرف تعاون روستایی و شرکت غله کار خرید گندم از کشاورزان را انجام می دهند.

رنجبر در پایان عنوان کرد: بانک سپه بعنوان پرداخت کننده وجه خرید محصول گندم از کشاورزان بلافاصله پس از خرید وجوه کشاورزان را بموقع پرداخت می کند.

برداشت آلبالو و گیلاس از باغ های صحنه آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صحنه اظهار داشت: پیش بینی می شود که امسال 2200 تن گیلاس در این شهرستان تولید شود.

عبدالله پروانه گفت: بیش از 320 هکتار از باغهای این شهرستان زیر کشت باغ گیلاس است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صحنه ارقام گیلاس تولیدی در این شهرستان را شامل تک دانه و مشهدی عنوان کرد و گفت: متوسط عملکرد گیلاس در این شهرستان هفت تن در هکتار است.

وی عنوان کرد: برداشت ارقام زودرس گیلاس از نیمه اول خرداد آغاز شده و برداشت انواع دیررس آن تا نیمه اول تیر ماه ادامه می یابد.

مدیرجهاد کشاورزی صحنه سطح زیر کشت باغات آلبالوی این شهرستان را 65 تا 70 هکتار دانست و افزود: پیش بینی می شود که امسال در مجموع 140 تن آلبالو در باغ های شهرستان صحنه تولید شود.

پروانه در پایان گفت: متوسط برداشت آلبالو این شهرستان 1700 کیلوگرم تا دو تن در هکتار است که  بیشتر ارقام آلبالوی تولیدی این شهرستان را ارقام مجاری و بومی تشکیل می دهد.

کد مطلب 2306848

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