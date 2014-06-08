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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۰۱

رئیس دیوان عدالت اداری:

آیت الله مهدوی کنی از ارکان نظام و انقلاب است

آیت الله مهدوی کنی از ارکان نظام و انقلاب است

حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری از آیت الله مهدوی کنی عیادت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور بعد از عیادت از آیت الله مهدوی کنی در بیمارستان بهمن در جمع خبرنگاران گفت: با توسل به ائمه اطهار حال عمومی ایشان رو به بهبودی است و با صحبت هایی که با پزشکان داشتم، اظهار امیدواری کردند که به زودی ایشان بهبود یابند. امیدوارم این نعمت نظام و انقلاب هر چه زودتر به ما برگردند.

منتظری در خصوص ویژگی های شخصیتی آیت الله مهدوی کنی گفت: ایشان یکی از ارکان نظام در قبل و بعد از انقلاب بودند و من از همه ملت ایران خواهش می کنم که دعا کنند حال ایشان هر چه زودتر خوب شود. آیت الله مهدوی کنی جایگاه رفیعی در میان مردم دارند.

 

 

کد مطلب 2306851

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