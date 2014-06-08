پکن در پی تقویت روابط با هند همزمان با افزایش تنش با همسایگانش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "وانگ یی" وزیر امور خارجه چین و نماینده ویژه شی‌ جینپینگ رئیس جمهوری این کشور امروز یکشنبه در اولین سفر رسمی خود به دهلی نو از زمان روی کار آمدن "نارندرا مودی" نخست وزیر هند با همتایان هندی درباره روابط دوجانبه گفتگو می کند.



گفته می شود وانگ یی قرار است امروز یکشنبه در این سفر که با هدف فراهم کردن مقدمات سفر رئیس جمهوری چین در اواخر سال جاری میلادی به هند صورت می گیرد، با "سوشما سواراج" همتای هندی گفتگو کند.



همزمان با افزایش تنش ها میان چین و همسایگانش در دریای چین جنوبی، پکن در پی جلب تقویت روابط خود با دهلی نو و همچنین مسکو است.