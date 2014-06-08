تعطیلی بازارها در وقت نماز / لزوم حرکت به سوی بازار اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسن پور در اولین کنگره ملی شهدای اصناف ساختمانی که صبح امروز در حسینیه ثارالله اهواز برگزار شده بود ضمن تبریک روز جوان اظهار کرد: با توجه به اینکه بازارهای کشور ما در وقت نماز تعطیل نمی شود می توانیم این برداشت را داشته باشیم که پیام شهداء به اصناف این است که وقت نماز برای ادای فریضه نماز بازار تعطیل شود. در حقیقت این فرهنگ غلط رایج در بازارهای ما باید از بین برود. دومین پیام برای ما نیز این است که نگذاریم رویدادهایی همچون ربا که در شأن این صنف نیست در بازارها اتفاق بیفتد و در نهایت این است که ما باید در مسير بازار اسلامی گام برداریم.



وی در وصف استان خوزستان گفت: اینجا مدفن دعبل خزایی و علی ابن مهزیار و خطه علماست و بزرگانی چون شیخ انصاری و شیخ شوشتری خوزستانی در اينجا بوده اند. پرچم اهل بیت در اینجا بلند است. تمام خوبی ها در خوزستان جمع است و 23 هزار شهید این استان برای کشور افتخار است.



جانشین سازمان بسیج اصناف کشور تصریح کرد: فضیلت رزمندگان از نظر حضرت محمد (ص) بسیار زیاد است و ایشان می فرماید: هنگامی که رزمندگان تصمیم به شرکت در جهاد می گیرند خداوند وعده رهایی از آتش دوزخ را به آنان داده، هنگام حرکت به سمت جهاد فرشتگان به این کارشان افتخار می کنند، هنگام خداحافظی با خانواده از گناه بیرون می آیند و هنگام مقابله با دشمن مردم جهان قادر به درک ثواب این جهادشان نیستند. در حقیقت این جهاد برای رزمندگان رحمت ها و نعمت های الهی فراوانی در پی خواهد داشت.



حسن پور خاطرنشان کرد: خداوند می فرماید که من سرپرست خانواده شهداء هستم و هرکس آنها را خشنود کند مرا خشنود کرده و هرکس آنها را به خشم بیاورد مرا خشمگین کرده است.



وی تأکید کرد: نرم افزار آمار شهدای اصناف تهیه شده است و تاکنون نزدیک به ده هزار شهید این مجموعه شناسایی شده اند كه بر اين اساس تعداد شهدای اصناف خوزستان 400 نفر است.



جانشین سازمان بسیج اصناف کشور اذعان کرد: قرار بر این بوده که 9 یادواره کشوری در نه استان برگزار کنیم. اولین یادواره که مربوط به 100 شهید صنف طلا و جواهر بود در تهران برگزار شد و امروز نیز دومین یادواره در خوزستان برای صنف ساختمانی برگزار شده است.



وی ادامه داد: سومین برای صنف رانندگان در آذربایجان غربي، چهارمین در شیراز برای صنف خیاط و پوشاک، پنجمین در مشهد برای صنف آرایشگاه، ششمین برای صنف نانوایان در قم، هفتمین برای صنف صنایع غذایی در گیلان، هشتمین در آذربایجان شرقی برای صنف آهنگران و نهمین یادواره نیز در اصفهان برگزار خواهد شد.

