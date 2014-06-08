طلب 400 میلیارد تومانی مهندسان مشاور از دولت/ فعالیت با 40 درصد ظرفیت

به گزارش خبرنگار مهر، هرمزد رامینه در نشستی خبری با اشاره به برگزاری همایش آمایش سرزمین در 21 و 22 خرداد، اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال سالی پایانی برنامه پنجم توسعه است و از سال 94 باید برنامه ششم توسعه به اجرا برسد؛ بنابراین برای تدوین و تهیه برنامه ششم توسعه، مسئولیت هایی در جامعه مهندسان مشاور داریم که در ارتباط با فعالیت های دولت است.

وی با بیان اینکه دکتر نوبخت از سازمان های فنی برای تهیه برنامه دعوت کرده است، گفت: به همین جهت در نخستین قدم، همایش آمایش سرزمینی در سه روز برگزار می شود که در آن، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، موسسه عالی آموزش و پژوهش، مرکز پژوهش های اسلامی مجلسس، دانشگاه شهید بهشتی، بنیاد آب ایرانیان و جامعه مهندسان مشاور همکاری دارند.

رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور با اشاره به اهداف برگزاری این همایش، افزود: آمایش سرزمینی نوعی سیاست گذاری در مورد فضا است و لازم است که در خصوص اجرای طرح های عمرانی و صنعتی به آمایش سرزمین توجه شود.

رامینه با تاکید بر اینکه تشکیلات تهیه و اجرای آمایش سرزمین در گذشته وجود داشته که تعطیل شده است، گفت: باید این تشکیلات ایجاد شده و اعتبارات مستقل داشته باشد؛ اما تاکنون به آن توجهی نشده است.

وی همچنین با اشاره به عضویت جامعه مهندسان مشاور در فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور، افزود: جامعه مواففت برگزاری کنفرانس بخش آسیایی و اقیانوسیه سال 2015 این فدراسیون را گرفته است که در اردیبهشت سال 94 در ایران برگزار می شود.

رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور با اشاره به حضور نمایندگان 150 کشور در این کنفرانس، گفت: بدیهی است که دولت باید همکاری لازم را در این زمینه با جامعه مهندسان مشاور داشته باشد.

رامینه در خصوص طلب مهندسان مشاور از دولت، اظهار داشت: رقم دقیق طلب ما مشخص نیست؛ اما حدود 400 میلیارد تومان تخمین زده می شود؛ ضمن آنکه در حال حاضر این حرفه با 30 تا 40 درصد ظرفیت کار می کند.

وی با اشاره به اینکه شرکت های دولتی در دولت سابق رشد پیدا کردند و همچنان پیامدهای آن در این دولت هم ادامه دارد، گفت: در حال حاضر شرکت های مهندسان مشاور در سکون هستند و تعدادی از این شرکت ها تعطیل شده و تعدادی هم تعدیل نیرو داشتند؛ در حالیکه رکن اصلی این شرکت ها نیروی انسانی است.

رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور، تصریح کرد: جامعه مهندسان مشاور ایران با 860 شرکت عضو در 25 رشته متفاوت و 13 شعبه استانی (به جز تهران) می‌خواهد آمادگی خود را برای مشارکت در تهیه برنامه ششم توسعه با رویکرد آمایش سرزمین اعلام کند.