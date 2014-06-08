39 خوشه صنعتی در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی موسوی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه نشست با معاون برنامه ریزی استاندار در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: از این تعداد خوشه صنعتی شامل ادوات کشاورزی جویبار و مصنوعات چوبی بابل به مرحله توسعه یافتگی رسیده است.

وی اظهار داشت: همچنین دو خوشه قزل آلای هراز آمل و گل و گیاه چالوس نيز در فاز توسعه قرار دارند.



وی تصريح كرد : خوشه ادوات کشاورزی جویبار بعنوان یکی از خوشه های صنعتي پیشرو کشور مطرح بوده که در سال 1387 بعنوان بهترین خوشه صنعتی کشور معرفی شده است.



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بيان داشت : در سالجاری ، برنامه عملیاتی شرکت با بررسی و کار کارشناسی تدوین شده كه براساس نیاز هر شهرک و ناحیه صنعتی اجرا می شود و تدوین برنامه عملیاتی موجب تعیین و شاخص اهداف ، با اتکا به امکانات و منابع ، در سطوح مختلف و در قالب یک برنامه استراتژیک است که شاهد رشد و شکوفایی شهرکها و نواحی صنعتی استان خواهیم بود.



وی با اشاره به اجرای تکمیل زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی با مشارکت دستگاههای خدمات رسان خاطرنشان كرد : با توجه به ماده 158 قانون برنامه پنجم توسعه و بمنظور حمایت از بخش تولید و صنعت ، دولت دستگاههای خدمات رسان را به اجرا و تکمیل زیرساختهای مناسب شامل راه ، آب ، برق ، گاز و تلفن ، تا ورودی واحدهای مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي کرده که امید داریم با مشارکت دستگاهها ، زیرساختهای مناسب در شهرکها و نواحی صنعتی هرچه سریعتر تکمیل شود.

38 شهرک و ناحیه صنعتی در مازندران فعالیت دارد.