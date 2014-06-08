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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۱۰

جزئیات ثبت نام در مدارس هیات امنایی/ دریافت وجه برای فوق برنامه بلامانع است

جزئیات ثبت نام در مدارس هیات امنایی/ دریافت وجه برای فوق برنامه بلامانع است

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه دریافت شهریه از سوی مدارس هیات امنایی مغایرتی با اصل 30 قانون اساسی ندارد گفت: شرط ثبت نام در مدارس هیات امنایی محدوده منزل مسکونی است و نباید از هیچ دانش آموزی آزمون برای ثبت نام در این مدارس گرفته شود.

مسعود ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام شرایط ثبت نام در مدارس هیات امنایی افزود: فلسفه تأسیس مدارس هیأت امنایی، ارائه الگوی جدید در مدیریت مدارس است و هیچگونه ارتباطی با دریافت شهریه ندارد.

وی افزود: بر اساس قانون اصلاح ماده 11 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال 83 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی دولت مصوب سال 84 هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال 84، ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس اضافه بر برنامه‌های آموزشی و پرورشی رسمی و به صورت اختیاری، مجاز بوده و همچنین اخذ هزینه ارائه خدمات فوق در هنگام ثبت‌نام بلامانع است.

ثقفی با بیان اینکه در دستورالعمل ابلاغی به مدارس هیات امنایی اعلام شده است که نباید آزمونی از دانش آموزان گرفته شود، تصریح کرد: در بند 8، دقیقاً موارد را به صورت رسمی ابلاغ کرده که در بند الف آمده است ثبت‌نام صرفاً بر اساس محدوده تعیین شده مدارس است و جذب دانش‌آموز بر اساس معدل و آزمون ممنوع است.

وی درباره فوق برنامه مدارس هیات امنایی نیز توضیح داد: ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه باید به صورت مستقل از برنامه رسمی مدرسه باشد و شرکت دانش آموزان در آن اختیاری است و نباید مدیر مدرسه دانش اموزان را برای شرکت در این برنامه ها اجبار کند. دریافت هزینه های فوق برنامه نیز اختیاری است و اگر والدین تمایل به استفاده از فوق برنامه داشته باشند می‌توانند هزینه فوق برنامه را به هنگام ثبت نام پرداخت کنند و دریافت این وجه بلامانع است.

کد مطلب 2306866

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