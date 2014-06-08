کاهش 15 درصدی سرقت در استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان ظهر یکشنبه در نشست خبری آخرین فعالیت های انتظامی فارس، گفت: با راه اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت شاهد کاهش آمار سرقتهای مختلف در سطح استان فارس هستیم.

وی تصریح کرد: در این راستا سرقت داخل خودرو 17 درصد، سرقت وسائل و قطعات خودرو 40 درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به اینکه سرقت منازل نیز هفت درصد کاهش داشته، یادآور شد: کاهش 50 درصدی سرقت از اماکن دولتی، کاهش 19 درصدی سرقت موتور سیکلت و همچنین جیب بری نیز در استان فارس 50 درصد کاهش داشته است.

سردار سجادیان ادامه داد: طی چند ماه گذشته از سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کشف سلاح 46 درصد و قتل نیز از ابتدای سال جاری تاکنون 38 دصد کاهش داشته است.

وی افزود: در بحث مواد مخدر نیز با افزایش کشفیات مواجه هستیم که در این راستا کشف مواد مخدر 27 درصد رشد داشته است.

فرمانده انتظامی فارس یادآور شد: از اول سال جاری تاکنون هفت تن انواع مواد مخدر کشف 781 نفر قاچاقچی مواد مخدر خرد و کلان نیز دستگیر شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد داشته ایم.

سردار سجادیان در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت تصادفات در استان فارس، گفت: در مجموع تصادفات فوتی شاهد کاهش 12 درصدی و افزایش هشت درصدی تصادفات جرحی و کاهش 49 درصدی کاهش تصادفات خسارتی هستیم.

وی افزود: تعداد متوفیان 18 درصد کاهش داشته که به 64 نفر رسیده است.

فرمانده انتظامی فارس تاکید کرد: از شنبه قرارگاه تصادفات استان فارس نیز راه اندازی خواهد شد.

سردار سجادیان در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت دستگیرشدگان طی چند ماه گذشته در سال جاری، گفت: 98 درصد مجرمین مرد و دو درصد زن هستند، 64 درصد مجرد و 36 درصد متاهل، 77 درصد بیکار، 38 درصد اتباع بیگانه هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: طی 18 مرحله عملیات برخورد با قاچاقچیان طی یک هفته گذشته یک هزار و 300 کیلو گرم مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی فارس تاکید کرد: طی این عملیات ها 40 نفر دستگیر و چهار باند نیز متلاشی شد.

سردار سجادیان افزود:21 دستگاه خودرو کشف، 607 کیلو تریاک،636 کیلو حشیش و 66 کیلو هروئین کشف شد.

وی تصریح کرد: در بحث برخورد با مواد فروشان یک هزار و 397 نفر خورده فروش و دو هزار و 37 نفر معتاد نیز شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی فارس یادآور شد: دو باب منزل و چهار مغازه پلمپ شده است.

سردار سجادیان با بیان اینکه محدوده فعالیت باندها استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس و تهران بوده است، گفت: ارزش ریالی مواد کشف شده 20 میلیارد و 950 میلیون ریال و ارزش خودرو ها بالغ بر هفت میلیارد و 770 میلیون ریال است.

از سرمایه گذاری های شفاف حمایت می کنیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در بحث پروژه برج های دوقلوی شیراز اطلاعاتی به من داده نشده، گفت: تاکنون هیچ بحثی در این راستا انجام نشده اما نیروی انتظامی از هرگونه سرمایه گذاری شفاف حمایت می کند.

فرمانده انتظامی فارس در خصوص تجمع در مقابل باغ خیابان زند نیز تاکید کرد: هیچگونه تجمعی در این خصوص نداشتیم و زنجیره انسانی بدون هیچگونه مشکلی در این محل تشکیل شد.