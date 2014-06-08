35 مورد مشاهده یوز ظرف سه ماه گذشته/ بازدید از تمام باغ وحشهای کشور در دستور کار سازمان محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، هومن جوکار در نشست خبری معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست که پیش از ظهر یکشنبه در این سازمان برگزار شد مطلب افزود: به طور کلی پس از مطرح شدن یوز در رسانه ها و فوتبال کشور تمام سعی خود را کرده ایم که پیامد این موضوع بتوانیم بخشی از هزینه های حفاظت از زیستگاههای این گونه ارزشمند را که تاکنون از طریق سازمان محیط زیست تامین می شده از منافع دیگر تامین کنیم.

وی با بیان اینکه بودجه سازمان آنقدر قوی نیست که بتوانیم تمام تمهیدات لازم برای حفاظت همه جانبه یوزپلنگ آسیایی را داشته باشیم افزود: رایزنی هایی برای کسب اعتبارات از منابع دیگر انجام شده و نتایج رضایت بخشی نیز حاصل شده است.

مدیر پروژه بین المللی یوزپلنگ آسیایی تصریح کرد: به زودی مرکز آموزش و تحقیق یوزپلنگ آسیایی در تهران و پارک پردیسان را ه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه علت راه اندازی این مرکز در تهران نظارت آنلاین متخصصان این گونه در این مرکز است اظهار داشت: دلبر و کوشکی دو یوز نر و ماده در اسارت نیز پس از احداث این مرکز به آن منتقل خواهند شد.

جوکار تصریح کرد: یکی از تهدیدات بالقوه یوزپلنگ آسیایی حضور دام در زیستگاههای این گونه است بنابراین اقداماتی در خصوص انتقال واحدهای دامپروری موجود در نقاط حساس زیستگاه یوز به مراتعی کم آسیب تر فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه در چند ماه گذشته دو یوزپلنگ توسط سگ های گله تلف شده اند یادآور شد: این اقدام تا حدودی تهدید این گونه ارزشمند را توسط دامداری ها کاهش می دهد.

وی آموزش ویژه محیط بانان زیستگاه یوز به منظور توانمند سازی بیشتر آنها را یکی دیگر از اقدامات پروژه یوزپلنگ آسیایی عنوان کرد.

در ادامه این نشست مدیر دفتر حفاظت شکار و صید سازمان محیط زیست نیز گفت: طی 6 ماه آینده بازدید کاملی از تمام باغ وحش های سراسر کشور جهت ارزیابی کلی وضعیت باغ وحش ها و باغ های پرندگان در دستور کار است و چنانچه نیاز به اصلاح و تغییرات باشد پیگیری ها و اقدامات لازم جهت استاندارد سازی انجام می شود.

عالیخوانی اظهار داشت: با توجه به درخواست بسیاری از تشکل های مردم نهاد و مردم و همچنین مشکلات فراوانی که در سیرک های کشور وجود دارد کمیته ای متشکل از اساتید دانشگاه مسئولان سازمان محیط زیست و نمایندگان سازمان های مردم نهاد در دفتر حیات وحش و شکار و صید تشکیل شده تا بتوان سیرک های کشور را به استانداردهای بین المللی نزدیک کرد.

وی همچنین تجدید نظر در ضرر و زیان گونه های حیات وحش یکی دیگر از اقدامات این دفتر عنوان کرد و افزود: اصلاح حقوق و تکالیف گروه های اختصاصی مرتبط با حیات وحش و تشکیل کارگاه های آموزشی پس از ماه رمضان از دیگر اقدامات در دست بررسی است.

وی تشکیل کارگاه مهارت منطقه ای حفاظت از پلنگ را در استان لرستان، مازندران، خراسان شمالی، قزوین، اصفهان و البرز را مطابق نقشه راه گربه سانان یکی دیگر از اقدامات این دفتر عنوان کرد.

عالیخانی از انتشار سه عنوان کتاب در خصوص محیط زیست و حیات وحش و توانمند سازی محیط بانان و همچنین آشنایی با جرایم و حقوق محیط زیست خبر داد.