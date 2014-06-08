فاز دوم پروژه شهدای گمنام در محمدیه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی وضعیت اجرای پروژه های عمرانی شهرداری محمدیه ظهر یکشنبه در صحن شورا با حضور اعضاء شورای شهر و شهرداری محمدیه برگزار شد.

علی کاظمی علی آبادی رئیس شورای شهر در این جلسه مهمترین موضوع نیازمند بررسی را رسیدگی و ساماندهی ورودی و خروجی های شهر عنوان کرد.

وی در این جلسه ضمن مثبت برشمردن روند مطلوب پروژه ها خواستار سرعت بخشیدن شهرداری در تکمیل و بهره برداری طرحها شد.

در ادامه این جلسه اعضاء شورا و شهردار از پروژ ه های در دست اقدام این شهرداری از جمله مرکز سرای محله، فاز دوم شهدای گمنام، پروژه مشارکتی شهرداری منطقه شش و ایجاد کمربندی غربی بازدید کردند.

رئیس شورای شهر محمدیه هدف از این بازدید را نظارت بیشتر شورا از نزدیک از پروژ ه های عمرانی شهرداری در خصوص اجرای صحیح و با کیفیت طرح ها برشمرد.

وی یادآورشد: علاوه بر نظارت، آشنایی اعضاء شورا با چگونگی و نحوه اجرا و همچنین شنیدن نقطه نظرات پیمانکاران و بخصوص مردم اعلام کرد.

در ادامه این بازدید حسین بهزادپور شهردار محمدیه ضمن تشریح روند فیزیکی پروژ ه های در دست اقدام بیان کرد: خوشبختانه پروژ ه های مهمی را در دستور کار قرار داده ایم که با بهره برداری از آنها نیازهای اصلی و اساسی شهر و شهروندان تامین خواهد شد.

وی همچنین به اجرا و ساماندهی پروژ ه های کنار گذر اتوبان و جاده قدیم در ورودی و خروجی های شهر اشاره و تصریح کرد: مهمترین موضوع رسیدگی و ساماندهی این مناطق از شهر است که با ساماندهی و زیباسازی و اجرای فضاهای سبز مناسب شهر چهره شهر را زیبا کنیم.

شهردار محمدیه، از پیشرفت 90 درصدی فاز دوم پروژه شهدای گمنام خبر داد و افزود: برای اجرای فرائض دینی، مذهبی زائران این دو شهید بزرگوار بخصوص در ایام مبارک ماه رمضان با اجرای محوطه سازی، دیوارکشی و همچنین تزئین رواق ها با سنگهای تلفیقی هنر سنتی و اسلامی در تمثال شهدای گرانقدر حال و هوای معنوی به این فضا خواهد بخشید.

بهزادپور یادآورشد: فاز دوم پروژه شهدای گمنام تا پایان خرداددماه به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: همچنین سرای محله که با هدف تقویت فرهنگ شهر در حال احداث است از 90 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده که با20 درصد پیشرفت فیزیکی در محوطه سازی با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال تا پایان مردادماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار محمدیه در خصوص پروژه کمربندی غربی در شهر محمدیه گفت: با اجرای این پروژه بار ترافیکی شهر و همچنین دسترسی آسان این منطقه به اتوبان و جاده قدیم تسهیل خواهد شد و بلوار امام علی (ع) را به جاده قدیم متصل خواهد کرد.