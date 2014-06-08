به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زنگنه، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارشی از فعالیت‌های موسسه تبیلغ و انفاق امام زمان(عج) اظهار داشت: این مجموعه فرهنگی در سال 79 با هدف نهادینه کردن فرهنگ مهدویت در جامعه تاسیس شد که فعالیت‌های این موسسه به صورت مستقل، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و با پشتوانه مردمی است.

وی با بیان اینکه این موسسه در استان‌های مختلف دفتر نمایندگی دارد، افزود: همانگونه که از نام این موسسه آشکار است، فعالیت‌های مهدوی در راستای شناساندن امام زمان(ع) از دو طریق تبلیغ و انفاق در دستور کار است.

رئیس مؤسسه تبلیغ و انفاق امام زمان‌(عج) با اشاره به فعالیت‌های این موسسه در ابعاد مختلف اظهار داشت: تولید برنامه های مختلف تلویزیونی و رادیویی برای پخش در شبکه های مختلف، برگزاری جشنواره های متعدد، فعالیت در حوزه چاپ و نشر بخشی از فعالیت های این موسسه بوده است.

وی، عنوان کرد: ما معتقدیم که در راستای تقویت فرهنگ مهدویت در جامعه تنها نباید به انجام کارهای علمی و پژوهشی بسنده کرد و باید اقدامات عملی و کاربردی نیز انجام داد.

حجت الاسلام زنگنه ادامه داد: این موسسه در سالهای گذشته طرح "هل اتی" را برگزار کرد که در طی این طرح 40 هزار سبد مواد غذایی بدون درج اسم موسسه به همواره بسته‌های فرهنگی و یک دلنوشته مهدوی در تهران و برخی دیگر از شهرهای دیگر در میان نیازمندان و مستمندان توزیع شد که معتقدیم از این روش می‌توان به عنوان یکی از الگوهای انفاق شیعی یاد کرد.

وی ادامه داد: توزیع این تعداد بسته مواد غذایی و فرهنگی برای یک موسسه‌ای که تنها با پشتوانه مردمی و خیرین اداره می‌شود قابل توجه است.

رئیس مؤسسه تبلیغ و انفاق امام زمان‌(عج) با اشاره به برنامه های این موسسه در ایام دهه مهدویت، با بیان اینکه خلاء جشن‌های نیمه شعبان، برنامه های معرفتی است، ابراز داشت: برگزاری صد نشست و سیمنار علمی در خصوص ابعاد مختلف موضوع مهدویت در سراسر کشور از جمله برنامه های علمی است که در این ایام در حال برگزار است.

وی عنوان کرد: پخش برنامه رادیویی صبح امید در ایام مهدویت از شبکه معارف در شش جلسه و پخش 25 برنامه تولیدی تلویزیونی با عنوان قدم های انس از شبکه های مختلف سیما از دیگر برنامه های تدارک دیده شده از سوی موسسه تبلیغ و انفاق امام زمان(عج) است.

حجت الاسلام زنگنه، حرکت کاروان های شادی از حرم شیخ صدوق به سمت حرم عبدالعظیم حسنی، برگزاری مراسم احیای شب نیمه شعبان، برپایی کاروان های تبلیغی در سطح شهر تهران و اجرای برنامه های متنوع شاد مهدوی را، از دیگر برنامه های این موسسه در ایام نیمه شعبان برشمرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در عرصه تبلیغ مهدویت باید با برنامه و یک نقشه مهندسی حرکت کرد، افزود: سلیقه‌ای و غیر علمی رفتار کردن در این زمینه آسیب‌های جدی در پی خواهد داشت.

توجه به موضوع مهدویت از ضروریات امروز جامعه ما است

وی افزود: باید تعریف فرهنگ مهدویت برای کسانی که می خواهند در این راستا فعالیت هایی داشته باشند روشن شود که در واقع تبلیغ فرهنگ مهدویت باید براساس آیات و روایات مستدل و محکم و برگرفته از تکالیف مومنان در عصر غیبت باشد.

حجت الاسلام زنگنه، با بیان اینکه توجه به موضوع مهدویت از ضروریات امروز جامعه ما است، افزود: در زمینه‌های آموزشی موضوع مهدویت باید اولویت بندی کنیم و مباحثی که در خصوص امام زمان(عج) مطرح می شود باید مستدل و محکم باشد.