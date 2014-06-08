به گزارش خبرگزاری مهر، جمال کامیاب مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه مرمت احجام و آثار موجود در موزه علی اکبر خان صنعتی از موارد مهم در طرح بهسازی و احیای این موزه است، گفت: اداره حجم سازمان زیباسازی شهر تهران مرمت و بازسازی آثار و احجام آسیب دیده موزه را بر عهده گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه بهسازی، احیا و مرمت موزه علی اکبر خان صنعتی از پروژه های شاخص سازمان زیباسازی در سال 93 است، افزود: سازمان زیباسازی مدت های مدیدی در پی احیا این موزه و قرار دادن آن در اختیار شهروندان بوده است.



کامیاب با اشاره به تشکیل جلساتی با مسوولان هلال احمر به عنوان مالک این موزه، گفت: بعد از تشکیل آخرین جلسه با هلال احمر، مقرر شد، مالکیت موزه در اختیار این سازمان باقی بماند و سازمان زیباسازی شهر تهران و میراث فرهنگی تهران اقدامات لازم برای مرمت و احیا این موزه را انجام دهند.



کامیاب در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان میراث فرهنگی اقدامات کیفی انجام شده توسط سازمان زیباسازی را به طور کامل قبول دارد، افزود: اطمینان سازمان هلال احمر بعد از تایید اقدامات سازمان زیباسازی توسط میراث فرهنگی بیش از پیش جلب شد و هدایت و راهبری پروژه مرمت به عهده سازمان زیباسازی محول شد.



امضاء تفاهم نامه چهارجانبه بین مدیران سازمان های هلال احمر، میراث فرهنگی، زیباسازی و شهرداری منطقه 12 موضوع دیگری بود که کامیاب با اشاره به آن، گفت: پس از بازدید از این موزه توسط این چهار دستگاه و شفاف سازی وظایف، مقرر شد معاونت عمرانی هلال احمر با اختصاص بودجه ای مرمت سقف، تاسیسات و شیروانی موزه را به عهده بگیرد.



وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه، شهرداری منطقه 12 به دلیل قرار گرفتن این موزه در این منطقه، پوسته های خارجی و نمای بیرونی این موزه را براساس طرح های سازمان زیباسازی و با نظارت دقیق میراث فرهنگی انجام خواهد داد.





