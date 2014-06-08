«سه بچه خوک» از جشنواره تئاتر عروسکی چین تندیس گرفت

افسانه زمانی درباره اولین هفته تئاتر عروسکی «نانچونگ» کشور چین به خبرنگار مهر گفت: این فستیوال تئاتر عروسکی که با عنوان «اولین هفته تئاتر عروسکی نانچونگ» برگزار شد، اولین فستیوال تئاتر عروسکی کمیته آسیاپاسیفیک یونیما بود. در این فستیوال 25 گروه‌ نمایشی از 19 کشور دنیا نظیر کانادا، استرالیا، آمریکا، روسیه، تایوان، صربستان، اسپانیا، هند، اندونزی و چین حضور داشتند.



وی ادامه داد: آثار شرکت کننده در فستیوال نانچونگ به شیوه‌های مختلف اعم از سنتی و مدرن اجرا شدند و گروه‌های سنی کودک، نوجوان و بزرگسال را پوشش دادند. ما هم به عنوان تنها نمایش از ایران، با «سه بچه خوک» در اولین هفته تئاتر عروسکی «نانچونگ» شرکت کردیم.



این کارگردان تئاتر عروسکی با اشاره به غیر رقابتی بودن اولین هفته تئاتر عروسکی «نانچونگ» یادآور شد: ما پیش از این نمایش «سه بچه خوک» را در دهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران - مبارک و همچنین جشنواره‌ای در ترکیه در سال 2006 اجرا کرده بودیم. با وجود اینکه فستیوال «نانچونگ» رقابتی نبود اما در پایان فستیوال به کارهایی که بهترین ارتباط را با مخاطبان برقرار کرده بودند، تندیس این رویداد تئاتری اهدا می‌شد.



زمانی افزود: نمایش «سه بچه خوک» ارتباط بسیار خوبی با مخاطبان برقرار کرد و این در حالی است که تفاوت زبان مطرح بود. این نمایش برگرفته‌ از قصه‌ای جهانی است که از روی آن انیمیشن هم ساخته شده و روایتگر سه بچه خوک است که هر کدام خانه‌ای برای خود می‌سازند.



کارگردان نمایش «سه بچه خوک» با اشاره به اهدای تندیس اولین هفته تئاتر عروسکی «نانچونگ» به این اثر نمایشی گفت: شاید جهانی بودن قصه نمایش و همچنین شیوه اجرایی متفاوت کار باعث برقراری ارتباط خوب مخاطبان با «سه بچه خوک» و همچنین دریافت تندیس این فستیوال شد.



این هنرمند عرصه تئاتر و تئاتر عروسکی درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی اثری عروسکی، یادآور شد: متنی را به جشنواره تئاتر عروسکی تهران - مبارک ارائه داده‌ام که در صورت پذیرش، این اثر را تولید و اجرا می‌کنم.



نمایش «سه بچه خوک» به کارگردانی افسانه زمانی با عروسک‌گردانی پیمان شریعتی، آرین شریعتی و زمانی و طراحی صحنه سینا ییلاق‌بیگی در اولین هفته تئاتر عروسکی «نانچونگ» اجرا شد.