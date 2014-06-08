تولد یک توله شیر و دو توله گربه جنگلی در ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سلحشور گفت: مرکز نگهداری از حیوانات وحش که با مجوز اداره کل محیط زیست البرز فعالیت می کند تا کنون موفقیت های زیادی در تکثیر گونه های نادر داشته است و به تازگی یک قلاده شیر و دو قلاده گربه جنگلی در این زیستگاه طبیعی به دنیا آمدند که برای ما از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار است.

وی با اشاره به زایمان شیر و گربه جنگلی طی دو روز گذشته در این مجموعه، اظهار داشت: شیرهایی که در این مجموعه نگهداری می شوند، در گذشته در سطح تهران پراکنده بودند و پس از زنده گیری به پارک پردیسان انتقال و از آنجا به مجتمع فرهنگی_تفریحی ایثار جهت نگهداری منتقل شدند.

مدیرمجتمع ایثار با یادآوری این موضوع که در حال حاضر امکان نزدیک شدن به فضای نگهداری گربه جنگلی نیست، اعلام کرد: این امکان وجود دارد که تعداد توله گربه جنگلی متولد شده بیش از دو توله مشاهده شده باشد.

سلحشور با اعلام این که شیرهای نگهداری شده در این مجموعه، غیر بومی هستند، تصریح کرد: به همین دلیل شیرها نسبت به گربه جنگلی که از جمله گربه سانان و گونه بومی ایران است، از اهمیت و اولویت کمتری برخوردارند.

وی با بیان اینکه تکثیر گربه جنگلی در اسارت و دست یابی به تکنیک های تکثیر این گونه با ارزش بسیار حائز اهمیت است گفت: در مجتمع 200 هکتاری ایثار در کردان ساوجبلاغ صد ها گونه از انواع پرندگان آبزی، شکاری ،خرس ،گرگ ،کور خر ایرانی ، شیر ،سیاه گوش ،گوزن و... نگهداری میشود که علاقمندان می توانند همه روزه از مرکز تیمار و رها سازی حیات وحش البرز بازدید کنند.