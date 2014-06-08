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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۱۸

اعرابی مقدم خبر داد:

پروازهای لغوشده فرودگاه زاهدان با سه پرواز فوق‌العاده جبران می‌شود

پروازهای لغوشده فرودگاه زاهدان با سه پرواز فوق‌العاده جبران می‌شود

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان گفت: به منظور جبران تعدادی از پروازهای لغو شده و همچنین درخواست مسافران نسبت به افزایش تعداد پروازها تعداد سه پرواز فوق‌العاده از طریق این فرودگاه علاوه بر برنامه دیگر پروازها انجام می شود.

حسن اعرابی مقدم در گفتگو با مهر بیان داشت: به دلیل همزمانی با سفرهای تابستانه و افزایش سفرها به شهرهای مشهد و تهران نسبت به برقراری پرواز در مسیر های یاد شده از طریق فرودگاه بین المللی زاهدان و توسط شرکت هواپیمایی آسمان برنامه ریزی شده است.

وی گفت: در همین راستا نخستین پرواز در مسیر مشهد-زاهدان و بالعکس روز جاری انجام خواهد شد و یک پرواز نیز در تاریخ 25 خرداد ماه سال انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: سومین پرواز فوق العاده نیز به منظور رفاه حال مسافران در تاریخ 29 خرداد در مسیر مشهد- زاهدان- تهران برنامه ریز شده است.

وی افزود: هواپیمای در نظر گرفته شده به منظور استفاده در این خطوط بوئینگ 727 با ظرفیت 150 مسافر است که امید می رود نیاز مسافران و هم استانی را پاسخگو باشد.

اعرابی مقدم ابراز داشت: تعداد 5 فرودگاه از جمله فرودگاه بین المللی زاهدان، کنارک، ایرانشهر، زابل و سراوان در استان عملیاتی و فعال است.

وی اضافه کرد: در طول هفته تعداد 88 پرواز داخلی از فرودگاه زاهدان به شهر های مختلف کشور انجام می شود که علاوه بر پروازهای داخلی در مسیرهای بین المللی از جمله بغداد، دبی، نجف، و جده نیز از طریق این فرودگاه پرواز مستقیم انجام می شود.

 

کد مطلب 2306892

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