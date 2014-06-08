تدوین و ارائه نرم افزار آموزشي هميار سفر برای زائران حج و عمره

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام برکت رضایی افزود: نرم افزار هميار سفر كه از سوي مديريت آموزش بعثه مقام معظم رهبري براي استفاده در جلسات آموزشي كاروانهاي حج تمتع و عمره مفرده طراحي و اجرا شده است، در پايگاه اطلاع رساني حج بارگذاري شد.

وی گفت: بارگذاري اين نرم افزار آموزشي كه خود شش نرم افزار ديگر را با عنوان‌هاي جلسان حج «مدينه اول»، جلسات حج «مدينه دوم»، جلسات عمره، جنت البقيع، مسجدالنبي و مشاعر حج در بر دارد، از نشاني اينترنتيhttp://hajj.ir/64/9759امكان پذير است.

وی اظهار داشت: در نرم افزار جلسات حج «مدينه اول» كه با عنوان آداب زيباترين مهماني مزين شده است، شش جلسه آموزشي در بخش جلسات ويژه مدينه و هشت جلسه آموزشي در بخش جلسات ويژه مكه به چشم مي‌خورد كه هر يك حاوي مطالب آموزشي براي زائران حج تمتع و عمره مفرده است.

مدیر پایگاه اطلاع رسانی حج گفت: در بخش جلسات حج «مدينه دوم»، هشت جلسه آموزشي در بخش جلسات ويژه مكه و سه جلسه آموزشي در بخش جلسات ويژه مدينه به چشم مي‌خورد كه خود حاوي مطالب ارزشمندي براي زائران است كه فراگيري آن به همه مسلمانان توصيه مي‌شود.

نرم افزار جلسات عمره

برکت رضایی گفت: اعلام برنامه‌هاي مدينه، تذكرات عمومي، اهميت و آداب زيارت، حكم فقهي نماز در مسجدالنبي، معرفي مسجدالنبي و اماكن آن و بيان احتمالات مدفن شريف حضرت زهرا سلام الله عليها از مطالب مهم جلسه نخست بخش جلسات عمره نرم افزار هميار سفر است كه حاوي سه جلسه ديگر نيز هست.جلسه دوم اين بخش به بيان فضيلت عمره مفرده، بيان اجمالي اعمال عمره مفرده و بيان مناسك (احرام) اختصاص دارد و جلسه سوم نيز به تفصيل بخشي از احكام نجاست و طهارت، سير حركت از مسجد شجره به مكه و اعلام برنامه كاروان، بحث طواف و نماز طواف و وضو را مطرح مي‌كند.

به گفته وی ، تذكرات عمومي، سعي بين صفا و مروه، تقصير، طواف نساء و احكام غسل در جلسه پاياني بخش جلسات عمره مطرح شده كه در گام نخست با اشاره به روايتي از امام صادق (ع) مبني بر اهميت برآوردن حوايج مؤمنان، از زائران خواسته است هر قدر مي‌توانند به همسفران خود كمك و همياري رسانند.

وی افزود: حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت همگام با پيشرفت فن آوري و هم ساز با نيازهاي جديد، سعي كرده است با طراحي نرم افزار «بازديد مجازي قبرستان بقيع» بستر مناسبي را براي آموزش قبل از سفر زائران بيت الله الحرام آماده سازد.بازديد مجازي فن آوري جديدي است كه امكان ديدن مجازي از يك محيط واقعي را براي كاربر فراهم مي‌كند. بازديد مجازي قابليتي ما بين عكس و فيلم را به كاربر مي‌دهد. وسعت ديد در پانوراماي ۳۶۰ وسيعتر از عكس است.

مدیر پایگاه اطلاع رسانی حج گفت:زائران عمره مفرده و حج تمتع با تهيه نرم افزار جنت البقيع مي‌توانند به صورت مجازي، زواياي مختلف قبرستان بقيع را مشاهده كنند و نيز قادر خواهند بود كارگرداني تماشاي اماكن مورد نظر را در فضاي مورد نظر در اختيار بگيرند، در آن زوم كنند و سوژه را با جزئيات بيشتري ببينند.

نرم افزار مسجدالنبي

برکت رضایی اظهار داشت: اين نرم افزار نيز از سوي حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت به صورت مجازي تهيه شده است كه بيننده آن مي‌تواند بخش‌هاي مختلف مسجدالنبي را با جزئيات كامل و از نزديك مشاهده كند و توضيحات جامعي را درباره اين اماكن مقدسه مطالعه كند.

به گفته وی ، محراب پيامبر صلي الله عليه و آله، منبر پيامبر، ستون توبه، ستون قرعه، محل اذان بلال، محراب حنفي، محراب عثماني، باب البقيع، باب السلام، باب الرحمه، حد اوليه مسجدالنبي، دكه الاغوات، حد مسجدالنبي پس از غزوه خيبر، محراب تهجد و ضريح و مرقد مطهر پيامبر اكرم از بخش‌هاي مختلف اين نرم افزار است.

وی گفت: مشاعر حج آخرين نرم افزاري است كه در هميار سفر به چشم مي‌خورد؛ زائران عمره مفرده و حج تمتع مي‌توانند با استفاده از اين نرم افزار كه به صورت مجازي تهيه و ارائه شده است با مشاعر حج كه شامل عرفات، مزدلفه، منا، جمرات و مسجدالحرام مي‌شود بيشتر آشنا شوند.

مدیر پایگاه اطلاع رسانی حج گفت:زيارت دوره ويژه عنوان برنامه بازديد از اماكن تاريخي خاص شهر مدينه منوره و مكه مكرمه است كه از سوي بعثه مقام معظم رهبري براي نخبگان برگزار مي‌شود، در اين برنامه راويان با توجه به اماكني كه قابليت بازديد دارند تاريخ اسلام را منطبق بر جغرافياي آن نموده و درس‌ها و عبرت‌هاي آن را براي نخبگان بيان مي‌كنند.

وی عنوان کرد : در بخش مدينه منوره اين نرم افزار مجازي مسجد اجابه، مسجد ابوذر، سقيفه بني ساعده، كهف بني حرام، ايستگاه راه آهن، مسجد سقيا، بئر فاطمه بنت حسين، مسجد درع و حسينيه شيعيان به زيبايي و با توضيحات كامل به تصوير كشيده شده است.

برکت رضایی گفت: كاربر نرم افزار زيارت دوره ويژه همچنين در بخش مكه مكرمه، تصاوير زيبايي را از چاه طوي، مسجد شجره، مسجد جن، قبرستان ابوطالب، مسجد نيق، مسجد اجابه، مسجد البيعه، موزه حرمين شريفين، حديبيه، شهداي فخ، مسجد تنعيم و مزار ميمونه مشاهده كرده و با مختصات آن آشنا مي‌شود.

علاقه مندان مي‌توانند نرم افزارهاي مسجدالنبي (ص) با حجم ۳۰۸ مگابايت، جنت البقيع با حجم ۱۰۴ مگابايت، زيارت دوره ويژه با حجم ۶۹۱ مگابايت، مشاعر حج با حجم ۳۸۹ مگابايت و جلسات حج با حجم ۱. ۳۳ گيگابايت را از سرويس نرم افزارهاي پايگاه اطلاع رساني حج، نرم افزار هميار سفر دريافت كنند.