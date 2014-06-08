به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا سميري صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت زندگی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان تنگستان اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین اولویت‌های در کمیته امداد ارائه تسهیلات و آموزش‌های مناسب به خانوارهای تحت حمایت برای خودکفایی آنها است که برنامه‌های بسیار خوبی را در این راستا داریم.

مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان تنگستان از پرداخت 30 فقره وام كارگشايي به مددجویان تحت حمایت خبر داد و اضافه کرد: این میزان تسهیلات با اعتبار 600 میلیون ریال پرداخت شده است.

وی ادامه داد: این تسیهلات به منظور توانمندسازي خانواده‌هاي تحت حمایت کمیته امداد و در بخش‌های وام كارگشايي در زمينه تحصيل، ازدواج، مسكن و بدهي به مددجویان کمیته امداد تنگستان ارائه شده است.

سمیری همچنین از ایجاد 33 فرصت شغلي طي سه ماهه اول سال جاري در این شهرستان خبر داد و تاکید کرد: بالغ بر 3 ميليارد و440 ميليون ريال برای ارائه این تسهیلات هزینه شده است.

وی افزود: این تسهیلات در بخش‌های حمل و نقل، مغازه‌داري، کشاورزي و دامداري، خياطي و دیگر مشاغل خانگي برای افزایش سطح معيشت خانواده‌هاي تحت حمایت کمیته امداد تنگستان پرداخت شد.

مدير كميته امداد شهرستان تنگستان ادامه داد: به منظور پرداخت فرانشيز درماني مددجويان، طی دو ماه نخست امسال مبلغ 35 ميليون ريال كمك بلاعوض به 32 خانوار مددجو پرداخت شده است

وی ادامه داد: تلاش‌های بسیار خوبی به منظور رفع مشکلات بیماران نیازمند در راستاي بهبود و بالابردن سطح بهداشت و شاخص‌هاي بهداشتي، تأمين تغذيه وسلامت فرزندان مددجويان داراي سوءتغذيه و كمك به تأمين بخشي از هزينه‌هاي بيماران صعب العلاج و بيماران بستري صورت گرفته و کمک‌های مردمی را در این زمینه دریافت می‌کنیم.