به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان از سوی هیات رئیسه مجلس قرائت شد.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه به رئیس جمهور درباره روز 20 خرداد، روز وعده احیای دریاچه ارومیه تذکر داد.

فاطمه رهبر، نماینده مردم تهران به وزرای کشور و راه و شهرسازی پیرامون عدم پیگیری لازم نسبت به پیش‌بینی زمان وقوع طوفان در تهران و خسارت های مالی، جانی و کشته شدن چندین نفر تذکر داد.

احمدی لاشکی، نماینده مردم نوشهر و چالوس به وزیر ورزش و جوانان درباره عدم نظارت بر تیم ملی فوتبال و علت اصلی حذف خلعتبری در تیم ملی تذکر داد.

اربابی به وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره وضعیت نابسامان گمرکات مرزی سیستان و بلوچستان تذکر داد.

خسروی، مقیمی، نجف نژاد و جلالی به وزیر ارتباطات درباره رسیدگی به قرارداد کارگزاران مخابرات تذکر دادند.

موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد به وزیر کشور درباره پرداخت خسارت خشکسالی خراسان شمالی و ابراهیم نکو، نماینده مردم رباط‌کریم به وزیر راه و شهرسازی درباره صدور دستور فوری به منظور ابلاغیه شهر جدید پرند تذکر دادند.

عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان به رئیس جمهور درباره ضرورت رسیدگی به آثار باستانی و ترمیم و مرمت این آثار باستانی در اصفهان و جعفر قادری و سیدحسین ذوالانوار، نمایندگان شیراز به وزیر بهداشت درباره حل مشکل بیماری سالک در شیراز تذکر دادند.

خسروی و بشیری، نمایندگان مردم سمنان و پاکدشت به وزیر راه و شهرسازی درباره تصادف قطار باربری و مسافربری در مسیر تهران- مشهد تذکر دادند.

محمدمهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان به وزیر آموزش و پرورش درباره اینکه با توجه به مخالفت دولت با طرح رتبه‌بندی معلمان انتظار است که لایحه مورد نظر هر چه سریع‌تر تصویب و به مجلس ارائه شود، تذکر داد.