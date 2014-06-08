ارس مزیتهای لازم برای هدایت اقتصاد شمالغرب را دارد/ اجرای 20 پروژه عمرانی با 540 میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب باغی قبل از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی در حال احداث ارس در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: 20 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 540 میلیارد ریال در منطقه آزاد ارس اجرا می شود.

وی به پروژه های عمرانی در دست اقدام اشاره کرد و گفت: انعقاد 12 قرارداد جدید عمرانی نیز با اعتبار 520 میلیارد ریالی از جمله اجرای تکمیلی باند دوم محور جلفا مرند در حال طی مراحل تشریفات قانونی برای شروع عملیات اجرا هستند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس اضافه کرد: پروژه های تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ارس، زیرسازی و آسفالت ریزی شهرک امیرالمومنین، آسفالت مسیر قره برون تا پلیس راه در محور بزرگراه جلفا- مرند، احداث شریان اصلی راه ارتباطی ایواوغلی- گردیان، جاده دسترسی سایت صنایع سنگین و بلوار ضلع جنوبی شجاع مهم ترین پروژه های در حال اجرا در این منطقه هستند.

عرب باغی خاطرنشان کرد: تامین زیرساخت های عمرانی و زیربنایی مستحکم و مطالعه شده برای آینده را مهمترین الزام توسعه و جذب سرمایه گذاری است و خوشبختانه پروژه های در حال اجرا و با سرعت قابل قبول انجام می شوند.

وی تغییر رفتار دنیا با ایران و گشایش مسیرهای توسعه روابط اقتصادی با جهان را فرصت خوبی برای معرفی پتانسیل های منطقه آزاد ارس دانست و عنوان کرد: منطقه آزاد ارس قدرت بزرگی در شمال غرب ایران است و مزیت های لازم برای هدایت حرکت های بزرگ اقتصادی در شمال غرب ایران و در اقتصاد ملی را دارد و در این راستا باید زیرساخت های عمرانی با دقت و سرعت لازم جهت تامین نیاز صنایع فعال امروز و صنایع آینده در این منطقه اجرا شود.

عرب باغی تاکید کرد: ایران سرشار از پتانسیل های گسترده اقتصاد محور است و منطقه آزاد ارس با دارا بودن هرگونه مزیت لازم برای جذب و توسعه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی یکی از مناطقی است که برای حرکت پرشتاب و همسو با دنیای علم و صنعت به زیرساخت های مطالعه شده و درست اجرا شده نیازمند است.