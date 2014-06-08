به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف‌زاده صبح یکشنه در جلسه هماهنگی سازمان‌های دخیل در امر ترافیک اظهار داشت: تیم های امدادی هلال احمر استان در 14 شعبان روز برات در سطح استان مستقر هستند.

وی به آغاز سفرهای تابستان اشاره کرد و ادامه داد: تیم‌های امدادی در پایگاه‌های امداد جاده ای استان بیشتر برای پیشگیری ثانویه فعالیت می‌کنند.

عارف‌زاده افزود: امدادگران این پایگاه‌ها در صورت وقوع حادثه به سرعت به محل اعزام شده و از پیشرفت تلفات ناشی از حوادث جلوگیری می‌کنند.

وی گفت: بیشترین عامل تصادفات در جاده ها خودروهای سنگین هستند که برای تردد کامیون‌ها در پیک سفر باید در شب محدودیت‌هایی ایجاد شود و همچنین کامیون ها حداقل دو راننده داشته باشند تا طی مسیرهای طولانی کمتر سبب خستگی آنها شود.

عارف زاده با بیان اینکه بالگرد برای هلال احمر استان تقاضا شده است، افزود: این بالگرد برای حوادث طبیعی تعبیه شده و ظرفیت پوشش حوادث جاده‌ای را ندارد.

سرپرست آتش‌نشانی بیرجند نیز گفت: همزمان با فرا رسیدن 14 شعبان، 30 ایستگاه سیار آتش نشانی در مزار شهدای این شهرستان فعال می‌شود.

موسی میرزایی از آماده باش 24 ساعته این سازمان خبر داد و گفت: سازمان آتش‌نشانی علاوه بر پنج ایستگاه ثابت، 30 ایستگاه سیار را در مزار شهدای بیرجند در این روز فعال می کند.

محمدرضا آذرکیش سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی خراسان جنوبی نیز گفت: در روز 15 شعبان کدهای پشتیبان ما فعال هستند.

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند نیز بیان کرد: در روز برات محور خروجی بلوار پیامبر اعظم(ص)به سمت بهشت متقین بازگشایی می‌شود.

حسن خانزاد اظهار داشت: شهرداری بیرجند از دو روز گذشته تمهیدات خود را برای روز برات آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه پارکینگ هایی برای پارک خودروها در این روز آماده شده است، ادامه داد: سمت شرق و سمت غرب مزار شهدا جای پارکینگ وجود دارد.

خانزاد از وجود خط ویژه برای همشهریانی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند خبر داد و گفت: این افراد می‌توانند برای برگشت از این خط استفاده کنند.