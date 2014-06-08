خشکیدگی 100 هزار هکتار از بلوط های زاگرس/ شناسایی سرشاخه های خرید و فروش حیات وحش در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، شیرین ابوالقاسمی در نشست خبری پیش از ظهر یکشنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد با بیان این مطلب افزود: در ارزیابی توان اکولوژیک زاگرس که پیش نیاز مطالعات تنوع زیستی است مطالعات در 2.5 میلیون هکتار از زاگرس انجام شد.

به گفته وی براساس این ارزیابی ها نقاط داغ و بحرانی زاگرس مشخص که در این میان 100 هزار هکتار از جنگل های بلوط زاگرس که متاثر از خشکسالی بوده اند نیز بررسی شدند.

ابوالقاسمی اظهار داشت: همچنین در این مطالعات رودخانه کارون و تالاب بختگان نیز مطالعه و ارزیابی شدند که متاسفانه نتایج خوشایندی حاصل نشد و وضعیت این منابع آبی نگران کننده است.

مدیر پروژه بین المللی حفاظت از زاگرس تصریح کرد: خشکسالی این دو مورد تنها به خاطر مداخله مستقیم انسان در شاخه های کارون و بختگان است چراکه انتقال آب از یک استان با استان دیگر در کشور ما چالش های زیادی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به منتفی شدن انتقال آب از منطقه حفاظت شده سبزکوه اظهار امیدواری کرد: امیدواریم انتقال آب از بهشت آباد نیز لغو شود.

زاگرس بالاترین نرخ فرسایش خاک در جهان را دارد

ابوالقاسمی با بیان اینکه بالاترین نرخ فرسایش خاک در کشور و در دنیا در منطقه زاگرس رخ می دهد یادآور شد: تغییر کاربری جنگل های زاگرس به اراضی باغی و نهاده های کشاورزی علت عمده افزایش خاک در این منطقه است.

مدیر پروژه بین المللی حفاظت از زاگرس اظهار داشت: زاگرس تامین کننده بخش اعظم آب شیرین کشور است اما متاسفانه از سو بهره برداری ها در این منطقه به شدت متاثر است.

وی افزود: یکی از معضلات مهم منطقه زاگرس قطع ارتباطات اکولوژیکی حیات وحش در این منطقه است به طوری که وضعیت گونه های شاخص این محدوده از جمله پلنگ، خرس و سنجاب نگران کننده است.

سرهنگ خیلدار در ادامه نشست از دستور رئیس سازمان محیط زیست برای ارائه آموزش به محیط بانان در سه سطح آموزش قوانین و مقررات سلاح، دفاع شخصی و ضابطین خاص دادگستری که مهمترین نقاط ضعف محیط بانان است خبر داد.

وی یادآور شد: همچنین در بحث خرید و فروش حیات وحش در فضای مجازی نیز با پلیس فتا هماهنگی های برای جلوگیری از تخلفات در این فضاها انجام شده و سرشاخه های اصلی آنها شناسایی و حتی چند گروه از آنها دستگیر شده اند.

جریمه پنج میلیون تومانی برای فروشنده متخلفی که در یک ساعت 20 میلیون تومان درآمد دارد بازدارنده نیست

وی برخورد با خرید و فروش پرندگان در بازارهای پرندگان مانند بازاری که در بزرگراه آزادگان تهران وجود دارد یا یکی دیگر از اقدامات این دفتر عنوان کرد و افزود: متاسفانه میزان جرایم در این خصوص بسیار پایین است و بازدارنده نیست به گونه ای که گاهی فروشندگان این بازار عنوان می کند که مانور یک ساعته محیط زیست در این بازار موجب ضرر و زیان 20 میلیونی آنها می شود بنابراین پنج میلیون تومان جریمه نقدی برای آنها بازدارنده نیست.

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست تصریح کرد: هماهنگی های با مقامات قضایی در خصوص ابطال جواز کسب فروشندگان متخلف در این بازارها انجام شده است.

وی با بیان اینکه مبارزه با جرایم آشکار از وظایف نیروی انتظامی است اظهار داشت: سازمان محیط زیست با دو هزار و 400 نیرو به تنهایی قادر به مقابله با تمام تخلفات در فضایی به وسعت 17 میلیون هکتار نیست.