عدم همکاری نشریات محلی اردبیل برای آرشیو سازی

داریوش سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: امور کتابخانه ها با هدف تریوج فرهنگ مطالعه نشریات و مطبوعات بومی خود اقدام به خرید نشریات از دکه های مطبوعاتی و ارائه آن در بخش نشریات می کند.

وی افزود: این در حالی است که ارسال یک یا دو نسخه به امور کتابخانه ها می تواند خیل عظیمی از مراجعان را از تولیدات نشریات بومی مطلع سازد.

وی با بیان اینکه وظیفه اجتماعی نشریه ارسال آن به کتابخانه مرکزی و کتابخانه های عمومی به عنوان مهمترین کانون های مطالعه است، ادامه داد: در این خصوص همکاری مطلوبی تاکنون مشاهده نشده است.

سرپرست امور کتابخانه های عمومی استان تصریح کرد: در بخش نشریات کتابخانه مرکزی علاوه بر مطبوعات محلی 225 نشریه نگهداری می شود.

وی افزود: تعدادی از نشریات به صورت داوطلبانه و رایگان ارسال شده و بخشی نیز با عقد قرارداد با نهاد کتابخانه ها به صورت سراسری به تمامی کتابخانه های عمومی استان ارسال می شود.

وی در خصوص به روز رسانی نشریات ادامه داد: علت تاخیر در به روز رسانی به دلیل تاخیر در ارسال نشریه و یا عقد قرار داد و حتی لغو قرار داد.

به گفته سفیدی نشریات و مطبوعات بومی در شماره چهارم از بخش نشریات خارج و دور جدید نشریه برای استفاده عموم عرضه می شود.