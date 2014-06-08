ورود شورا به تصميم گيري هاي سازه هاي تبليغاتي / انتقاد از محتواي پيام هاي فرهنگي

ابولفضل قناعتي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات جلسه غير علني روز يكشنبه شوراي شهر تهران، نمايندگان از دست اندركاران مراسم ارتحال تقدير و تشكر كردند و در خصوص تعطيلات تابستاني شورا نيز تصميم گيري شد و اعضاي شورا از 26 تير تا 11 مرداد به تعطيلات تابستانه مي روند.

وي ادامه داد: همچنين در خصوص موضوعات داخلي اعضاي شورا مانند به كارگيري مشاوران در كميته ها و كميسسيون ها نيز بحث شد.

قناعتي با بيان اينكه 3 ماده از لايحه پاكسازي و ساماندهي تبليغات محيطي بررسي شد گفت: پيش از اين تصميم گيري ها در اين خصوص به شكل هيات مديره اي بود و قرار شد از ظرفيت شورا نيز در اين بخش استفاده تا از مشكلات اين بخش كاسته شود . اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اين كه پيش از اين هيات مديره تصميم مي گرفت چه افرادي در مزايده ها شركت كنند گفت: در حال حاضر قرار شد شورا نيز در اين تصميم گيري ها حضور داشته باشد . همچنين به محتوي سازه هاي تبليغاتي فرهنگي ،پيام هاي آموزشي و ورزشي نيز افزوده شد .

به گفته اين عضو شوراي شهر تهران از اين پس قرار دادهاي شركت ها يك ساله و در صورت نياز دو سال تمديد خواهد شد . قناعتي اضافه كرد: برخي ازاعضا با انتقاد به محتوي برخي از تابلوهاي فرهنگي خواستار اثر گذاري اين گونه پيامها شدند .

همچنين در جلسه امروز اقبال شاكري به عنوان نماينده شورا در مديريت بحران انتخاب شد .