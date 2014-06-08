احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصريح كرد: هيئت کشتی از چند گذشته که تلاش کرد با فراهم كردن شرايطي مناسب مسابقات ليگ کشتی باشگاه‌ها در استان قم را برگزار کند و امسال نیز در تلاش است تا این لیگ کشتی قم با پویایی بیشتری برگزار شود زيرا ظرفيت و توانمندی مناسب برای تحقق اين مهم در قم به چشم می خورد.

وي ابراز داشت: در نظر داريم دوره دیگری از رقابت‌هاي ليگ کشتی در استان قم را امسال هم در هر دو رشته آزاد و فرنگی برگزار كنيم و به همين منظور ثبت‌نام از تيم‌هايي كه مايل به شركت در اين ليگ هستند در هيئت کشتی طبق زمان بندی صورت گرفته در تقویم هیئت برای برگزاری آن صورت می گیرد.

توانمندی قم در هر دو رشته فرنگی و آزاد کشتی

دبير هيئت کشتی استان قم اضافه كرد: در حال حاضر کشتی در قم هم در رشته فرنگی و هم در رشته آزاد از توانمندي قابل ملاحظه‌اي برخوردار است و خوشبختانه در رشته آزاد در حال پیشرفت بیشتر نسبت به گذشته هستیم و موفقیت های فرنگی همچنان ادامه داد.

وي افزود: در اين رشته ورزشي از سنين پايه تا رده پيشكسوتان کشتی گیران مستعدي در قم فعاليت مي‌كنند كه هر كدام در رقابت‌هاي مختلف موفقيت‌هاي زيادي را كسب كرده‌اند كه نمونه آن موفقيت در كسب عناوين مختلف در رقابت‌هاي برون مرزی کشتی فرنگی است.

رضایی اظهار داشت: در چند سال اخیر در رقابت‌هاي کشتی فرنگی قهرمانی كشور تيم های کشتی استان قم با تركيبي از چهره‌هاي جوان و مستعد به موفقیت های زیادی دست یافته است و در فرنگی کاران قم با حضور در مقابل رقبای مطرح خارجی در میادین بین المللی نیز مدال های رنگارنگی برای ورزش قم کسب کرده اند.

وي خاطرنشان كرد: کشتی در سال گذشته توانست به 36 مدال از رقابت های مهم داخلی و برون مرزی دست یابد و در مراسم تجلیل از مدال آوران ورزش قم از میادین برون مرزی سال 1392 چهار نماینده داشتیم که از این نظر هیئت کشتی یکی از هیئت های موفق ورزش قم بود.

برگزاری لیگ عامل شناسایی استعدادهای نهفته کشتی

رضایی بیان داشت: امسال نیز با تلاشی که مربیان دلسوز و با دانش کشتی قم انجام می دهند، قطعا کشتی گیران قم با آمادگی بسیار خوب در تمام رده های سني اعم از نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در پيكارهاي فرنگی و آزاد قهرمانی كشور با حريفان قدر و توانمندی خود به رقابت مي‌پردازد.

دبير هيئت کشتی استان قم ابراز داشت: با برگزاري مسابقات ليگ کشتی باشگاه‌هاي استان قم، قطعا به وضعيت کشتی گیران فعال و در مجموع به شرايط اين رشته در قم سر و سامان خوبي داده مي‌شود و بدين ترتيب مي‌توانيم افراد آماده را براي مسابقات مختلف ليگ و قهرماني كشور در رده‌هاي سني مختلف شناسايي كنيم.

وی تصریح کرد: سال گذشته مسابقات استانی کشتی باشگاه های استان قم در سطح کمی و کیفی بسیار خوب و قابل ملاحظه ای برگزار شد و طی آن شاهد معرفی شدن کشتی گیران آماده و مستعدی بودیم که انگیزه بسیار خوبی از خود نشان دادند.

