فرهنگیان باید در اولویت سیاست های مسکن باشند/ انتقاد از عملکرد تعاونی مسکن فرهنگیان استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعيل سعيدي یکشنبه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تعاوني هاي مسكن فرهنگيان آذربایجان شرقی عملکرد مناسبی در خصوص مشكلات مسكن این قشر نداشته و در واقع اکنون خود این تعاونی ها تبدیل به معضل شده اند.

وی با انتقاد از عملكرد تعاوني هاي مسكن استان خاطر نشان شد: اين تعاوني ها به طور عمومي با مشكلات مختلفی روبرو هستند و برخی از فرهنگيان پس از سال هاي متمادي سپرده گذاری در این تعاوني ها نه تنها صاحب مسكن نشده اند بلکه بسیاری از آنها در این خصوص گرفتار بلاتكليفي نيز شده اند.

سعیدی در ادامه تاكيد كرد: این تعاوني ها نتوانسته اند مشكل مسكن فرهنگيان را حل كنند و بايد وزارتخانه های دخیل در این موضوع با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سياست جديدي در خصوص تامين مسكن فرهنگيان اتخاذ كنند.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس از پیگیری این موضوع در كميسيون اصل 90 خبر داد و خاطر نشان شد: علاوه بر این از طريق كميسيون اجتماعي و با همسویی سایر همكاران خود در مجلس شورای اسلامی تلاش می کنیم تا وضعیت مسكن فرهنگيان مشخص شود و بر همین اساس مکاتباتی نیز با مسوولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش صورت گرفته است.

سعيدي در پایان با تاکید بر اولویت مشکل مسکن فرهنگیان تصریح کرد: اگر قرار است مشکل مسكن از طريق سياست هاي كلي دولت حل و فصل شود، فرهنگيان بايد جزو اولويت های این سیاست ها قرار گيرند تا شاید بخشي از مشكلات آن ها حل شود.